Nowość w AirPods Max spodoba się osobom z bardziej czułym słuchem

Apple zapowiedziało wprowadzenie długo wyczekiwanego rozwiązania w słuchawkach AirPods Max – obsługi bezstratnego dźwięku. Ponadto w ofercie firmy pojawił się nowy przewód.

Słuchawki AirPods Max zyskają dźwięk w formacie bezstratnym

Oferta słuchawek z Cupertino składa się z: podstawowych AirPods 4, AirPods Pro 2 dla bardziej wymagających oraz umieszczonych na samej górze AirPods Max. Na tym ostatnim modelu dziś się skupimy. Warto zaznaczyć, że pierwsze słuchawki Max zadebiutowały w 2020 roku, a w 2024 roku Apple pokazało nowe wcielenie AirPods Max z USB-C.

Co prawda słuchawki AirPods Max z USB-C nie wprowadziły znaczących zmian względem starszej generacji, ale jak najbardziej mamy do czynienia z wartym uwagi urządzeniem dla użytkowników iSprzętu. Ponadto wraz z najbliższą aktualizacją oprogramowania pojawi się wyczekiwana funkcja.

W przyszłym miesiącu AirPods Max zapewnią obsługę dźwięku w formacie bezstratnym i dźwięku z ultraniskim opóźnieniem. Użytkownicy będą mogli więc usłyszeć więcej podczas słuchania 24-bitowego dźwięku 48 kHz, który – jak zaznacza Apple – oddaje jakość oryginalnych nagrań i pozwala słuchaczom doświadczać muzyki w takiej formie, w jakiej została stworzona przez artystów w studio. Wypada dodać, że dźwięk w formacie bezstratnym działa również w połączeniu ze spersonalizowanym dźwiękiem przestrzennym.

Z opublikowanej informacji dowiadujemy się również, że AirPods Max staną się jedynymi słuchawkami, które umożliwią zarówno tworzenie, jak i miksowanie muzyki z wykorzystaniem spersonalizowanego dźwięku przestrzennego z funkcją śledzenia ruchu głowy. Słuchawki powinny więc stać się atrakcyjniejsze nie tylko dla słuchaczy, ale też dla twórców.

Dźwięk w formacie bezstratnym i dźwięk z ultraniskim opóźnieniem trafią do użytkowników wraz z najbliższymi większymi aktualizacjami systemów operacyjnych. Z obu rozwiązań będzie można korzystać po zainstalowaniu iOS 18.4, iPadOS 18.4 i macOS Sequoia 15.4.

Apple wprowadza nowy przewód

Zespół Tima Cooka, oprócz zapowiedzi nowych funkcji, przeznaczonych dla słuchawek AIrPods Max, ogłosił również wprowadzenie nowego przewodu z USB-C na audio 3,5 mm.

Pozwala on podłączyć słuchawki do źródła dźwięku wyposażonego w port 3,5 mm, a także można go wykorzystać do połączenia iPhone’a lub iPada do tego typu portu. Przewód został wyceniony na 179 złotych i jest już dostępny w Apple Store.