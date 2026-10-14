Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra - fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl
Samsung

Samsung ujawnił, czym kierują się klienci, wybierając nowy smartfon

Grzegorz Dąbek·
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Samsung ujawnił, czym kierują się klienci, wybierając nowy smartfon

Wybór nowego smartfona nigdy nie jest łatwą decyzją. Wpływa na nią szereg czynników, choć każda osoba ma nieco inne wymagania i oczekiwania. Samsung postanowił sprawdzić, czym kierują się klienci.

Samsung sprawdził, czym kierują się klienci, wybierając nowy smartfon

Ankieta, przeprowadzona na zlecenie producenta z Korei Południowej wśród mieszkańców Europy, ujawniła, że ponad dwie trzecie (66%) osób wybrało obecnie używany smartfon nie tylko z najbardziej oczywistego powodu – aby spełniał ich oczekiwania, ale też dlatego, żeby pozwolił im robić coś, czym chcieliby się zająć. Mowa tu na przykład o dodatkowych zajęciach albo tworzeniu treści, lecz także graniu czy rozrywce.

Blisko połowa przyznała również, że podczas wyboru bierze pod uwagę swoje ambicje, a jedna czwarta (24%) odpowiedziała, że wpływ na podejmowane decyzje zakupowe ma przede wszystkim życie, jak chce prowadzić. 28% respondentów natomiast zdecydowało się na obecny smartfon dlatego, że w ich opinii lepiej odzwierciedla ich styl.

Klienci zatem nie kierują się wyłącznie aktualnymi wymaganiami i oczekiwaniami – dla wielu osób ważnym, a czasem najważniejszym aspektem są nowe możliwości, które powinien zapewnić im nowy smartfon.

Nie oznacza to, że inne aspekty nie są dla nich ważne – dla 22% priorytetem jest szybkość działania i wydajność, dla 20% możliwość robienia więcej bez konieczności przesiadki na smartfon z większym ekranem, a dla 15% smukła i bardziej przenośna konstrukcja. 18% pytanych stwierdziło też, że mogliby zdecydować się na inny smartfon, jeśli zapewniłby im ochronę prywatności w towarzystwie innych osób.

Na co narzekają użytkownicy smartfonów w Europie?

Przeprowadzone przez Samsunga badanie pokazało też, do czego mają największe zastrzeżenia użytkownicy smartfonów w Europie. To m.in. konieczność częstego ładowania akumulatora (to największy problem dla 36% Europejczyków) oraz zbyt mała przestrzeń na ekranie i konieczność ciągłego przełączania się między aplikacjami. Problemem jest takżę wścibski wzrok osób postronnych, przez co ponad jedna czwarta mieszkańców Europy zrezygnowała lub unikała korzystania z bankowości internetowej lub mobilnej w miejscach publicznych.

Nie sposób nie odnieść wrażenia, że badanie jest tendencyjne, ponieważ najnowsze flagowe smartfony Samsunga z serii Galaxy Z i Samsung Galaxy S26 Ultra zdają się idealnie odpowiadać na oczekiwania klientów, lecz w rzeczywistości wybór nie ogranicza się do Galaktyk, bo w końcu ekran zapewniający prywatność oferują również Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max, które mają być dostępne w Europie (jeszcze w 2026 roku).

Z kolei Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ma liczną konkurencję (m.in. w postaci Vivo X Fold 6), podobnie jak Samsung Galaxy Z Flip 8 (głównie ze strony serii Motorola Razr), natomiast aktualnie dla Samsunga Galaxy Z Fold 8 jedyną alternatywą jest iPhone Duo – z uwagi na „paszportowy” format.

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