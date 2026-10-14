Samsung ulepszy przełomową funkcję. Klienci już nie będą narzekać?

Często jest tak, że pierwsza wersja nowatorskiej funkcji czy rozwiązania zmusza użytkowników do pogodzenia się z pewnymi niedogodnościami. Samsung zamierza ulepszyć przełomową technologię, aby klienci nie mieli już powodów do (uzasadnionego) narzekania.

Smartfon Samsung Galaxy S27 Pro i Samsung Galaxy S27 Ultra otrzymają ulepszony Privacy Display

Ekran zapewniający prywatność – bo tak w Polsce oficjalnie nazywa się Privacy Display – to przełomowa funkcja, którą jako pierwszy zaoferował smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra. Dzięki nowatorskiej konstrukcji wyświetlacz potrafi ukrywać wybrane elementy, wyświetlane na ekranie, przed wścibskim wzrokiem osób postronnych (kto nigdy nie zerknął na cudzy telefon, choćby nieintencjonalnie, niech pierwszy rzuci kamieniem).

Samsung Galaxy S26 Ultra – fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl

Niektórzy użytkownicy zgłaszają jednak, że według nich ekran zapewniający prywatność negatywnie wpływa na jakość wyświetlanego obrazu, nawet gdy ta funkcja ochrony prywatności jest wyłączona. Analogiczny zarzut pojawił się wobec Xiaomi 18 Pro, który ma ciemniejszy wyświetlacz przez funkcję ukrywania zawartości na ekranie przed wzrokiem osób postronnych.

Jeden z informatorów twierdzi, że Samsung pracuje nad ulepszeniem Privacy Display, aby wyeliminować najczęściej podnoszone przez użytkowników zarzuty. Według niego nowa generacja ekranu zapewniającego prywatność ma zapewnić lepsze kąty widzenia oraz ulepszoną jakość i ostrość, a także lepszą rozdzielczość po włączeniu tej funkcji.

Przywoływany informator uważa, że z uwagi na wdrożone nowości, smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra będzie kosztował od 1400-1500 dolarów. W przypadku Galaxy S27 Pro mówi się zaś o cenie rozpoczynającej się od 1300-1400 dolarów.

Samsung zamierza rozszerzyć funkcjonalność Privacy Display

Południowokoreański producent skupia się jednak nie tylko na wyeliminowaniu niedogodności, na które skarżą się niektórzy użytkownicy, ale też rozszerzeniu funkcjonalności tego innowacyjnego rozwiązania.

Nowa, ulepszona wersja Privacy Display ma bowiem oferować również ukrywanie wybranej części zawartości wyświetlacza podczas korzystania z funkcji podzielonego ekranu – Koreańczycy „zgapią” to rozwiązanie z modeli Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max, które już to umożliwiają.

Warto przypomnieć, że Privacy Display zaoferują wyłącznie Samsung Galaxy S27 Pro i Samsung Galaxy S27 Ultra, które w dodatku mają otrzymać ekran M16 z funkcją ściemniania DC zamiast PWM, które jest bardziej przyjazne dla wzroku i organizmu człowieka.