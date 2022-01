Samsung nie wyrobił planu na 2021 rok. Powodów jest wiele

Entuzjazm, jaki panował po premierze urządzeń z serii Galaxy S21, wydawał się na tyle duży, że Samsung mógł liczyć na realizację swoich założeń na 2021 rok. Po kilku miesiącach okazało się jednak, że najnowsze Galaktyki wcale nie sprzedają się tak dobrze, jak oczekiwaliby tego Koreańczycy. Samsung wyprodukował w zeszłym roku 300 mln urządzeń, ale jednocześnie nie udało się mu zrealizować celu, jeśli chodzi o liczbę dostarczonych na rynek smartfonów.

Samsung nie wyrobił planu na 2021 rok

Zgodnie z informacjami, przekazywanymi przez serwis The Elec, Samsung nie osiągnął wyznaczonego celu na 2021 rok – mowa o liczbie dostarczonych na rynek smartfonów. Powodów takiego, a nie innego stanu rzeczy, jest co najmniej kilka.

Z raportu wynika, że południowokoreańska firma wyprodukowała łącznie 300 mln smartfonów, z czego 240 mln we własnych fabrykach. Pozostałe egzemplarze wyjechały z partnerskich fabryk. Samsung planował dostarczyć na rynek 300 mln smartfonów, ale finalnie dostarczył tylko ~200 mln, czyli aż o ~100 mln mniej.

W 200 mln puli dostarczonych urządzeń ~20 milionów to smartfony z serii Galaxy S21. Co prawda liczba egzemplarzy jest w tym przypadku bardzo podobna do liczby dostarczonych na rynek modeli z linii Galaxy S20 w 2020 roku, lecz okazuje się, że są to liczby niesatysfakcjonujące – poprzednie smartfony z rodziny Galaxy S sprzedawały się nawet w 40 mln egzemplarzy.

Niepokojące jest to, że przecież w zeszłym roku Galaxy S21 nie miał wewnętrznej konkurencji w postaci serii Galaxy Note, więc taki wynik tym bardziej jest zaskakujący i wprawia w zakłopotanie najlepszych analityków firmy. Pamiętajmy jednak, że nadspodziewanie dobrze, na niektórych rynkach, spisywały się składaki Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3 – być może to właśnie one skanibalizowały popyt na Galaxy S21.

Samsung Galaxy Z Flip 3 (fot. Tabletowo.pl)

Raport wskazuje również, że jedną z przyczyn niezrealizowania założonego celu mogła być wciąż trwająca pandemia. To z jej powodu nadal borykamy się z kiepską dostępnością półprzewodników, a niektóre fabryki z niedostatkami mocy produkcyjnej. Samsung wierzy, że gdyby nie te kłopoty, byłby w stanie sprzedać więcej modeli Galaxy S21.

Serwis The Elec informuje też, że Koreańczycy mają jeszcze ambitniejsze plany na 2022 rok. Samsung zamierza dostarczyć 334 mln smartfonów, z czego aż 285 mln ma wyprodukować we własnych fabrykach. Cel – jak widać – jest ambitny, ale akurat Samsunga stać na realizację takich założeń – to w końcu największy dostawca smartfonów na świecie.