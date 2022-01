Od dłuższego czasu wiemy, że Samsung przygotowuje się do prezentacji nowych tabletów z serii Galaxy Tab S8. Jeszcze przed ich oficjalną premiery poznaliśmy jednak już szczegółową specyfikację, a także ceny trzech modeli, które wejdą w skład tej rodziny.

Samsung już nas nie zaskoczy – wiemy wszystko o tabletach z serii Galaxy Tab S8

Topowy model z dopiskiem „Ultra” zostanie wyposażony w wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 14,6 cala i rozdzielczości WQXGA+ 2960×1848 pikseli z wycięciem, w którym znajdą się dwa aparaty: 12 Mpix (f/2.4) i 12 Mpix (f/2.2). Ekran będzie mógł odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz.



Tab S8 Ultra (źródło: WinFuture)

Topowy model będzie dostępny w konfiguracjach z 8 GB i 16 GB RAM oraz 128 GB i 512 GB pamięci wbudowanej, natomiast pozostałe, tj. Tab S8 i Tab S8+, w wersjach z 8 GB RAM i 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Wszystkie urządzenia obsłużą karty microSD.

A skoro wspomnieliśmy już o pozostałej dwójce, to od razu warto dodać, że Tab S8 otrzyma 11-calowy wyświetlacz LPTS TFT o rozdzielczości WQXGA 2560×1600 pikseli, natomiast Tab S8+ 12,7-calowy Super AMOLED WQXGA+ 2800×1752 pikseli. W obu przypadkach ekran będzie mógł odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz. Ponadto jeden i drugi tablet zostanie wyposażony w 12 Mpix (f/2.4) aparat, który znajdzie się na panelu przednim.



Tab S8+ (źródło: WinFuture)

Wszystkie modele z serii Tab S8 zostaną wyposażone w topowy procesor Snapdragon 8 Gen 1 3,0 GHz (4 nm), Bluetooth 5.2, WiFi 802.11ax, czytnik linii papilarnych, cztery głośniki stereo z Dolby Atmos oraz dwa aparaty na panelu tylnym: 13 Mpix (f/2.0) i 6 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym.

Wszystkie tablety z serii Tab S8 zapewnią też wsparcie dla obsługi rysika S Pen i systemów GNSS (GPS, Glonass, Galileo, Beidou), a wybrane modele również modem 5G, dający możliwość korzystania z sieci komórkowej piątej generacji. Urządzenia po wyjęciu z pudełka będą pracować pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem One UI 4.0.



Tab S8 (źródło: WinFuture)

Galaxy Tab S8 Ultra będzie miał akumulator o pojemności 11200, Tab S8+ 10090 mAh, a Tab S8 8000 mAh (w każdym przypadku ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania) oraz wymiary – odpowiednio – 208,6×326,4×5,5 mm, 285×185,5,7 mm i 253,8×165,4×6,3 mm. Waga ma natomiast wynosić kolejno 728 gramów, 567 gramów i 507 gramów.

Jak podaje serwis WinFuture, Galaxy Tab S8 Ultra będzie kosztował od 1040 do nawet ponad 1220 euro, Tab S8+ od 880 do 1110 euro, a Tab S8 od 680 do 900 euro. Oficjalna data premiery nowych urządzeń wciąż pozostaje nieznana.