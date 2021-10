Niebywałe. Gdzieniegdzie składane smartfony Samsunga sprzedają się lepiej niż seria Galaxy S21

Początkowo nic nie zapowiadało tego, że seria Galaxy S21 zaliczy rozczarowującą sprzedaż. Tym bardziej, że pierwsze miesiące przerosły oczekiwania. Niestety, czar szybko prysł, a sprzedaż znacząco zmalała – rynek skupił swoją uwagę na nadchodzących składanych smartfonach. Najnowszy komunikat donosi, że sprzedaż Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3 przegoniła serię Galaxy S21 – w pewnym sensie.

Reklama

Świetna przedsprzedaż Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3

Najnowsze składane smartfony Samsunga – Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3 – weszły na rynek z przytupem. Nie tylko dlatego, że to kolejna, jeszcze bardziej dopracowana generacja składanych urządzeń, ale również dlatego, że użytkownicy autentycznie zainteresowali się tymi produktami. Rekordowe przedsprzedaże w Korei przerosły najśmielsze oczekiwania producenta.

(fot. Katarzyna Pura, Tabletowo.pl)

Owszem, przedsprzedaż to tylko początek drogi, jaka czeka smartfon w trakcie jego rynkowej obecności. Jednak w przeciwieństwie do urządzeń z linii Galaxy S21, składaki Samsunga cieszą się wręcz imponującą sprzedażą – przede wszystkim na ich rodzimym rynku.

Reklama

Pękł milion

Najnowszy komunikat Samsunga mówi, że do tej pory w Korei zostało sprzedanych ponad milion sztuk Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3. Co więcej, producent podkreślił, że to trzecia najszybsza linia Galaxy, która osiągnęła milion sprzedanych egzemplarzy – lepsze, a raczej szybsze, pod tym względem były tylko Galaxy Note 10 i Galaxy S8. Wynik ten udało się osiągnąć zaledwie 39 dni po premierze.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Samsung niezwykle cieszy się z takiej dynamiki sprzedaży, jednocześnie wyrażając nadzieję, że utrzyma się ona na podobnym poziomie jeszcze przez jakiś czas. Z raportu wynika, że stosunek sprzedanych Galaxy Z Flip 3 do Galaxy Z Fold 3 wynosi 70 do 30. Co ciekawe, producent przekazał, że 54% zakupów zostało dokonanych przez tak zwanych millenialsów i przedstawicieli pokolenia Z.

To, że właśnie smartfon z klapką jest tym, który lepiej się sprzedaje, nie powinno dziwić. To model mniejszy, tańszy i przede wszystkim lepiej dopasowany do codzienności. To urządzenie, które świetnie sprawdzi się w niemal każdej sytuacji, w przeciwieństwie do Galaxy Z Fold 3, który z racji swojego rozmiaru (szczególnie po rozłożeniu) może być czasami mało wygodny.

(fot. Katarzyna Pura, Tabletowo.pl)

To, co przytoczono w raporcie, dotyczy rynku Koreańskiego. Na globalne dane sprzedaży musimy jeszcze poczekać. Nie można jednak przejść obok takich liczb obojętnie. Nawet, jeśli mowa o rodzimym podwórku, to jasno widać, że składane smartfony przekonują do siebie coraz większą liczbę osób.

Osobiście mnie to wcale nie dziwi – to powiew świeżości, który nie tylko jest czymś innym, ale niesie za sobą mnóstwo realnych korzyści. Dobrze, że rośnie zainteresowanie tego typu produktami, bo oznacza to, że producenci z jeszcze większą uwagą podejdą do tematu. Dlatego też z niecierpliwością czekam na przyszły rok, bo według powtarzających się informacji, będzie on obfitował w wiele składaków.