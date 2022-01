Tym urządzeniem Samsung wyprzedzi konkurencję o kilka długości

Największymi wadami, z jakimi kojarzę projektory to czas kalibracji urządzeń, ich ograniczona funkcjonalność w kwestii ustawienia płaszczyzny obrazu i poręczność dotychczasowych rozwiązań. Samsung chce to zmienić.

Reklama

Samsung The Freestyle – nowa jakość wśród projektorów

Choć segment rzutników mobilnych nie jest niczym nowym, The Freestyle sprawia, że konkurencja wygląda jak nieporęczne i przestarzałe zabawki. Zarówno konstrukcja urządzenia jak i zastosowana technologia sprawia, że warto się zainteresować tym sprzętem.

Źródło: Samsung

Dlaczego urządzenie to miałoby być tak rewolucyjne? Po pierwsze, projektor waży 830 gramów, więc zabranie go ze sobą do pracy lub na spotkanie nie powinno być zbyt kłopotliwe. Najciekawszym elementem budowy Samsung The Freestyle jest podstawka umożliwiająca obrócenie urządzenia o 180 stopni. Marzyliście o tym, żeby odtwarzać filmy przyrodnicze na suficie swojego pokoju? The Freestyle będzie zatem drogą do spełnienia tego typu zachcianek.

Reklama

Oczywiście urządzenie straciłoby wiele ze swojego uroku, jeśli jego ustawienie byłoby drogą przez mękę. Samsung o tym wie, dlatego projektor zyskał wysoki poziom automatyzacji. The Freestyle wyposażono w autokorektę efektu trapezu, automatyczne wyostrzenie, dopasowujące obraz do koloru i rodzaju powierzchni, oraz automatyczne poziomowanie.

System projekcji również stoi na wysokim poziomie. Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, lampa LED, obsługa HDR10 i możliwość ustawienia przekątnej ekranu od 30 do 100 cali robią wrażenie. Nad warstwą dźwiękową czuwa głośnik 360 stopni o mocy RMS 5 W, umieszczony wewnątrz walcowatej konstrukcji.





Źródło: Samsung

Korzystanie z urządzenia można opisać jednym słowem – bezproblemowe. Samsung The Freestyle wyposażono w złącze micro HDMI, więc z pomocą odpowiedniej przejściówki, podłączenie go do konsoli nie będzie stanowić wyzwania. Projektor korzysta również z Bluetooth w wersji 5.2 oraz funkcji Smart TV. Wisienką na torcie jest kwestia zasilania. Sprzęt korzysta z wejścia USB typu C, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć do niego zewnętrzne źródło zasilania i zabrać nawet tam, gdzie dostęp do gniazdka może być utrudniony. Maksymalny pobór prądu to ok. 50 W – w połączeniu z dużym powerbankiem urządzenie może więc działać przez kilka godzin.

Jeżeli jesteście zainteresowani Samsung The Freestyle i chcecie być jak najszybciej poinformowani o rozpoczęciu sprzedaży, wystarczy że zarejestrujecie się na oficjalnej stronie producenta.