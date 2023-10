AMD stanie się zbędne dla Samsunga, jeśli te informacje okażą się prawdą

Nie jest żadną tajemnicą, że południowokoreański producent współpracuje z AMD już od wielu lat. Układy graficzne tej firmy trafiały m.in. do smartfonów z serii Galaxy. Teraz jednak w sieci pojawiły się informacje o tym, że ta współpraca niedługo może przejść do historii. Dlaczego?

Współpraca, która trwa już od lat

Tak jak już wspomniałem, współpraca Samsunga z AMD nie jest ani nowością, ani tajemnicą. Jej pierwszym, widocznym efektem był procesor Exynos 2200, który zadebiutował we flagowych modelach smartfonów Galaxy S22. Chipset ten oferował procesor graficzny Xclipse 920, oparty na architekturze AMD RDNA 2, który zapewnia wsparcie dla ray tracingu i variable rate shading.

W kwietniu 2023 roku obie firmy podpisały umowę, na mocy której nie tylko przedłużyły, ale także rozszerzyły swoją współpracę. Najnowsze doniesienia w tym temacie, które przekazaliśmy Wam na początku września tego roku, mówiły o tym, że południowokoreański producent planuje wprowadzić układy graficzne AMD do smartfonów ze średniej półki.

Wówczas mówiło się, że układy AMD trafią nie tylko do najnowszej flagowej serii Samsunga, czyli Galaxy S24, ale także do smartfonowych średniaków wraz z procesorami Exynos 1480 i Exynos 1430. Informatorzy podkreślali jednak wtedy, że mimo zastosowania takich układów graficznych nie ma co liczyć na znaczący skok wydajności tych urządzeń.

Exynos 2200 (źródło: Samsung)

AMD nie będzie już potrzebne Samsungowi?

Nowe doniesienia, które pojawiły się w sieci, rzucają zupełnie odmienne światło na tę sprawę. W serwisie X (dawniej Twitter) pojawił się wpis użytkownika @OreXda, który twierdzi, że dział System LSI, działający w ramach Samsung Semiconductor (czyli zespołu odpowiedzialnego za produkcje procesorów Exynos), rozważa opracowanie własnych mobilnych procesorów graficznych, zamiast nadal polegać na AMD.

Portal Sammobile podał, że południowokoreański producent planuje rozwijać własne technologie w segmentach sztucznej inteligencji, motoryzacji i grafiki i uniezależnić się do 2025 roku. Jeśli te doniesienia okażą się prawdą, to będzie oznaczać rychły koniec współpracy firm. AMD stanie się dla Samsunga zbędne.