Alior Bank udostępnia wszystkim klientom nową usługę

Alior Bank poinformował o uruchomieniu nowej usługi dla wszystkich klientów. Z tej okazji przygotowano specjalną promocję dla tych, którzy z niej skorzystają.

Tą nowością niektórzy klienci Alior Bank mogą cieszyć się już od dawna

Warto zwrócić uwagę na to, że ta usługa nie jest całkowitą nowością. Już w grudniu 2022 roku wybrani klienci mieli okazję skorzystać z usługi Alior Pay w ramach pilotażu. Później dostęp ten był rozszerzany na kolejne grupy, aż do teraz, ponieważ bank poinformował, że z Alior Pay korzystać mogą wszyscy klienci.

Dzięki temu rozwiązaniu posiadacze kont osobistych mogą korzystać z opcji odroczenia transakcji wykonanych na swoim koncie osobistym za pomocą aplikacji mobilnej. Spotkało się ono z dużym zainteresowaniem. W ciągu kilku miesięcy od wprowadzenia funkcjonalności, w Alior Banku uruchomiono już ponad 4600 limitów kredytowych w Alior Pay na łączną kwotę blisko 12,5 mln złotych. Klienci zdecydowali się odroczyć blisko 59000 transakcji, z czego ponad 10000 rozłożyli na raty.

Wprowadzenie Alior Pay to odpowiedź Alior Banku na rosnące potrzeby klientów związane z elastycznym zarządzaniem własnymi finansami. Jak podkreśla Grzegorz Olszewski, Prezes Zarządu Alior Banku: od zawsze stawiamy na innowacje, które zapewniają klientom wygodny dostęp do usług bankowych. Alior Pay to funkcjonalność, która umożliwia klientom jeszcze większą kontrolę nad finansami. Coraz więcej naszych klientów korzysta z płatności bezgotówkowych, zarówno online, jak i w tradycyjnych sklepach stacjonarnych. Alior Pay daje im elastyczność, pozwalając odroczyć transakcję na 30 dni bez opłat.

Alior Pay (źródło: Alior Bank)

Jak korzystać z Alior Pay?

Korzystanie z Alior Pay jest proste i intuicyjne. Wszystko odbywa się za pośrednictwem aplikacji mobilnej Alior Mobile. Aby skorzystać z usługi, wystarczy posiadać rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Alior Banku oraz wspomnianą aplikację. Proces uruchomienia Alior Pay trwa zaledwie kilka minut.

Po przyznaniu limitu kredytowego przez bank, klient może odroczyć wybraną transakcję na 30 dni bez dodatkowych opłat. Co ważne, użytkownik nie musi pamiętać o terminie spłaty – kwota jest pobierana z konta automatycznie. Jeśli na koncie zabraknie środków, transakcja zostanie automatycznie rozłożona na 11 rat.

Alior Pay to nie tylko odroczenie płatności. Z poziomu aplikacji mobilnej klient może zarządzać swoim kontem oraz limitem kredytowym. Możliwe jest częściowe lub całkowite spłacenie odroczonej transakcji, a także zmiana numeru rachunku do automatycznej spłaty. Minimalna kwota transakcji, którą można odłożyć w czasie, wynosi 50 złotych, a maksymalny limit kredytowy w ramach usługi Alior Pay to 3000 złotych.

Aby zachęcić klientów do skorzystania z Alior Pay, bank przygotował akcję promocyjną pod nazwą „Lepiej z Alior Pay”. Klienci, którzy posiadają rachunek w Alior Banku lub założą go w okresie trwania promocji, tj. do 31 stycznia 2024 roku, i złożą wniosek o przyznanie limitu kredytowego Alior Pay oraz odroczą transakcję na kwotę minimum 50 złotych, zostaną zwolnieni z opłaty za prowadzenie konta przez 12 miesięcy.