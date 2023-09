Średniaki Samsunga będą miały układy graficzne AMD

Samsung planuje wznieść jakość swoich średniaków na znacznie wyższy poziom. Jak? Dzięki współpracy z AMD, liderem w produkcji układów graficznych. GPU tego producenta już niedługo mogą trafić do znacznie większej liczby modeli południowokoreańskiego producenta.

Samsung i AMD – to nie jest nowa współpraca

Współpraca Samsunga z AMD nie jest nowością. Już w 2019 roku obie firmy ogłosiły, że będą współpracować w celu stworzenia nowych, zaawansowanych układów graficznych do smartfonów. Ta współpraca zaowocowała powstaniem procesora Exynos 2200, który zadebiutował we flagowych modelach Galaxy S22.

Procesor ten, wyposażony w układ graficzny AMD, zaskoczył wszystkich swoją wydajnością i możliwościami. Dzięki tej współpracy Samsung był w stanie zaoferować swoim użytkownikom nie tylko wydajniejsze, ale także bardziej energooszczędne rozwiązania. Exynos 2200 miał procesor graficzny Xclipse 920, oparty na architekturze AMD RDNA 2, który zapewnia wsparcie dla ray tracingu i variable rate shading.

Jednak to nie koniec innowacji, jakie Samsung i AMD planują wprowadzić na rynek. Warto przypomnieć, że w kwietniu 2023 roku obie firmy podpisały umowę rozszerzającą zakres swojej współpracy. Najnowsze doniesienia sugerują, że południowokoreański producent planuje wprowadzić układy graficzne AMD do smartfonów ze średniej półki już w 2024 roku.

Exynos 2200 (źródło: Samsung)

Nowe doniesienia i przyszłość średniaków producenta

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, które pojawiły się na portalu Android Authority oraz na Twitterze użytkownika Tech_Reve, Samsung planuje wprowadzić układy graficzne AMD do swoich przyszłorocznych, flagowych modeli z serii Galaxy S24, ale również do smartfonów ze średniej półki.

Wprowadzenie układów graficznych AMD do średniaków Samsunga oznacza, że użytkownicy będą mogli cieszyć się wyższą jakością grafiki i lepszą wydajnością nawet w tańszych modelach smartfonów. To mógłby być prawdziwy game changer, otwierając drzwi do nowych możliwości dla użytkowników, którzy nie chcą wydawać fortuny na flagowy model.

Nie jest jednak tak kolorowo, ponieważ informator Tech_Reve twierdzi, że od procesorów Exynos 1480 i Exynos 1430 (które mają oferować GPU AMD) nie można wymagać zbyt wielkiej wydajności, szczególnie w grach mobilnych. Dlatego też można spodziewać się, że technologie takie jak ray tracing i variable rate shading mogą się w nich nie pojawić.

W erze, gdy smartfony stają się coraz bardziej zaawansowane, a oczekiwania użytkowników rosną, rozwijająca się współpraca Samsunga i AMD jest dobrą wiadomością. W przyszłości może to zrewolucjonizować rynek, wprowadzając bardziej wydajne układy graficzne AMD do tańszych urządzeń.