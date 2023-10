Idą zmiany na YouTube. Platforma upodobni się do Instagrama?

YouTube to jedna z platform, o której dość często możecie przeczytać na Tabletowo w kontekście planowanych, bądź testowanych zmian. Nie jest inaczej także w tym przypadku. W sieci pojawiły się informacje, że po odświeżeniu mobilna aplikacja YouTube upodobni się do Instagrama. O co dokładnie chodzi?

YouTube ciągle eksperymentuje

Konkurencja na rynku jest coraz większa, ale też zmieniają się przyzwyczajenia i preferencje użytkowników. Kilka lat temu z pewnością nie pomyślelibyśmy, że w zasadzie w niemal każdym serwisie społecznościowym będziemy mieć możliwość obejrzeć krótkie pionowe filmy wideo rodem z TikToka. Nie inaczej jest też w przypadku YouTube, na którym Shortsy stały się niesamowicie popularne.

Trudno więc dziwić się temu, że platforma dodaje nowe funkcje i ułatwienia dla twórców takich formatów, o czym niedawno Was informowaliśmy. YouTube to platforma, która ciągle eksperymentuje, by użytkownicy spędzali w niej jak najwięcej czasu. Przykładem tego może być testowana przez platformę zakładka „playables”, w której mają znaleźć się proste gry wideo.

Youtubowe nowości to także czerpanie inspiracji właśnie z TikToka. W komunikacie Google opublikowanym we wrześniu można przeczytać, że obecnie trwają pracę nad „pełnoekranowym sposobem wyświetlania pionowych transmisji na żywo dla widzów mobilnych”. Dodatkowo mają pojawić się także łatwo dostępne funkcje finansowania przez fanów. Brzmi całkiem jak prezenty na tiktokowych live’ach, prawda?

Tym razem jednak w sieci pojawiła się informacja o tym, że planowane są spore zmiany w designie aplikacji mobilnej YouTube, które mają upodobnić ją do Instagrama. Co dokładnie ma się zmienić?

Nowy wygląd, ale jednak znajomy

Obecnie po włączeniu aplikacji YouTube u dołu ekranu znajdziemy podział na cztery sekcje: Główna, Shorts, Subskrypcje oraz Biblioteka. Portal 9to5google informuje, że niedługo może się to zmienić, ponieważ testowane jest rozwiązanie w którym ostatnia z zakładek znika i zastępowana jest sekcją „Ty”, która obecnie znajduje się w prawym górnym rogu.

Nowy wygląd aplikacji YouTube (źródło: 9to5google)

Wszystkie aplikacje Google zaprojektowane są tak, że zdjęcie profilowe naszego konta umieszczone jest w prawym górnym rogu. Po jego naciśnięciu zostajemy przeniesieni do profilu lub jego ustawień. Przeprojektowana apka YouTube zburzyłaby ten, obowiązujący do tej pory, układ. Jest to jednak znajomy wygląd, ponieważ dolny pasek bardzo mocno dzięki temu upodabni się do tego spotykanego w Instagramie.

Jak będzie wyglądać sekcja „Ty”? Po kliknięciu w swoje zdjęcie profilowe nowa wersja YouTube przeniesie użytkowników na kartę, w której znajdą informacje o swoim kanale, a także przyciski „przełącz konto”, „Konto Google” i „włącz tryb incognito”. W prawym górnym rogu pojawia się ikona koła zębatego, za pomocą której można przejść do ustawień. Poniżej znaleźć mają się karuzele wyświetlające miniaturki obejrzanych już przez użytkownika filmów oraz stworzonych na tym koncie playlist.