LAMAX Sounder2 Play: mocny bezprzewodowy głośnik w dobrej cenie

Głośniki bezprzewodowe to zazwyczaj mało emocjonujące urządzenia. W końcu głównym zadaniem każdego z nich jest po prostu przyzwoicie grać. Marki jednak starają się, aby ich urządzenia czymś wyróżniały się na tle konkurencji, żeby przyciągnąć uwagę klientów. Czym charakteryzuje się urządzenie, o którym producent pisze: „impreza, która mieści się w torbie”?

Gra, świeci, zabawia dzieci

Nie wiem, czy instalowanie oświetlenia LED w bezprzewodowych głośnikach to nowy trend wśród producentów sprzętu audio, który przeznaczony ma być „na imprezy”, ale coś może być na rzeczy. Ostatnio opisywany przeze mnie nowy głośnik marki Hama również oferował takie świecące bajery jako swój wyróżnik. W przypadku LAMAX Sounder2 Play użytkownicy mają do wyboru 5 trybów oświetlenia, które zmienia się w rytm odtwarzanej muzyki.

Migające diody LED to jednak nie wszystko, czym może pochwalić się ten sprzęt. Warto zwrócić uwagę, że mamy tutaj do czynienia z wyjątkowo mocnym, jak na takie urządzenia (również w tej półce cenowej), 24 W głośnikiem z 48-mm przetwornikiem. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w technologię LAMAX BeatBass, która ma zapewnić jego posiadaczom wyjątkowo głęboki bas podczas odtwarzania muzyki.

Dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth w wersji 5.3 możliwe jest bezprzewodowe przesyłanie muzyki na urządzenie do 18 metrów. Dźwięk można przesyłać też za pomocą kabla, wykorzystując do tego złącze audio 3,5 mm, a także odtwarzać ją bezpośrednio z karty microSD. Urządzenie zasilane jest akumulatorem o pojemności 3600 mAh i według zapewnień producenta ma to wystarczyć nawet na 24 godzin pracy (przy 50% głośności i wyłączonym oświetleniu). Uzupełnienie energii potrwa około 4 godzin.

LAMAX Sounder2Play (źródło: LAMAX)

LAMAX Sounder2 Play sprawdzi się jednak też w plenerze, ponieważ zapewnia stopień ochrony na wodę i pył na poziomie IP67. Dodatkowo ten głośnik bezprzewodowy został wyposażony również w mikrofon, dzięki któremu użytkownicy mogą przeprowadzać rozmowy, a także aktywować asystenta głosowego. Ponadto dzięki technologii BeatShare możliwe jest połączenie ze sobą dwóch głośników LAMAX.

Cena i dostępność głośnika LAMAX

LAMAX Sounder2 Play ma dość kompaktowe wymiary. Jest to 186 mm × 74 mm × 74 mm. Jego waga wynosi dokładnie 518 g. Urządzenie dostępne jest w jednej wersji kolorystycznej. W zestawie sprzedażowym oprócz głośnika znajduje się kabel ładowania USB-C oraz kabel audio 3,5 mm.

Sprzęt dostępny jest w sprzedaży w Polsce. Można kupić go oficjalnym, internetowym sklepie producenta. Urządzenie zostało wycenione na 236 złotych i trzeba przyznać, że to uczciwa cena za to, co (przynajmniej na papierze) oferuje nowy głośnik bezprzewodowy LAMAX.