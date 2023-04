Huawei Watch Ultimate debiutuje w Polsce. To smartwatch inny niż wszystkie

Z pewnością takiego smartwatcha jeszcze na polskim rynku nie było! Huawei Watch Ultimate, bo o nim mowa, łączy w sobie wyjątkowy design, niezwykłą wytrzymałość oraz wysoką cenę. Co oferuje zegarek i jakie gratisy można zgarnąć z okazji jego premiery?

Design, który przyciąga wzrok

Już podczas globalnej premiery tego urządzenia, która miała miejsce w zeszłym tygodniu, informowaliśmy Was o tym, że Huawei Watch Ultimate to urządzenie, które cechuje wyjątkowy, wyróżniający się na tle konkurencji design. Wygląd najnowszego smartwatcha producenta nawiązuje do klasycznych zegarków, w tym tych przeznaczonych do nurkowania, marek takich jak Breitling, Rolex czy TAG Heuer.

źródło: HUAWEI

W swoim komunikacie producent podkreśla, że Watch Ultimate został zaprojektowany w taki sposób, by nikt nie musiał się zastanawiać czy urządzenie przetrwa to, co właśnie chce zrobić jego właściciel. Dlatego właśnie do wykonania obudowy urządzenia wykorzystał stop metali na bazie cyrkonu – materiału, który cechuje się wysoką odpornością na uderzenia i pęknięcia (jest nawet 4 razy bardziej wytrzymały niż stal).

Dlaczego Huawei zdecydował się na tak wytrzymały materiał? To właśnie on, w połączeniu z chroniącym ekran szafirowym szkłem o grubości 2,35 mm sprawia, że zegarek poradzi sobie z nurkowaniem na głębokości do 100 metrów. Huawei zapewnił urządzeniu również wytrzymałość na ciśnienie wody na poziomie 10 ATM, a także certyfikat EN133194. Oznacza to, że urządzenie jest w stanie przetrwać pod wodą nawet 24 godzin na głębokości 100 metrów. Smartwatch jest także odporny na działanie temperatury, dlatego może bez przeszkód pracować w zakresie od -20°C do +45°C.

HUAWEI WATCH Ultimate (źródło: Huawei)

Co oferuje Huawei Watch Ultimate?

Urządzenie zostało wyposażone w 1,5-calowy wyświetlacz wykonany w technologii LTPO AMOLED, który może pochwalić się rozdzielczością 466 x 466 pikseli i zagęszczeniem pikseli na poziomie 331 ppi. Oprócz swojego wyróżniającego się designu i niezwykłej wytrzymałości, która pozwoli na uprawianie sportów ekstremalnych, Huawei Watch Ultimate oferuje funkcje, które widzieliśmy już w poprzednich smartwatchach tej firmy. Znajdziemy tu więc pomiary: EKG, tętna, snu, stresu, saturacji krwi i temperatury skóry.

Na pokładzie znalazł się także dwuzakresowy system pozycjonowania GPS, a także moduł NFC oraz Bluetooth w wersji 5.2. Do podzespołów energię dostarcza akumulator o pojemności 530 mAh. Producent obiecuje co najmniej 8 dni intensywnego użytkowania lub do nawet 14 dni pracy na jednym ładowaniu. Sam proces ładowania ma trwać około 65 minut. Zegarek jest kompatybilny zarówno z iOS, jak i Androidem.

HUAWEI WATCH Ultimate (źródło: Huawei)

Cena i dostępność

Huawei Watch Utlimate jest dostępy w dwóch wersjach: Voyage Blue z tytanową bransoletą (w zestawie ma też drugi pasek, gumowy) i Expedition Black z gumowym paskiem. Do 23 kwietnia wszyscy, którzy zdecydują się kupić zegarek na Huawei.pl, otrzymają w prezencie słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 (o wartości 799 złotych). Jeśli to do Was nie przemawia, producent przygotował także inną ofertę z okazji premiery tego smartwatcha. Przy zakupie można otrzymać wagę Huawei Scale 3 (o wartości 149 złotych) oraz możliwość wydłużenia gwarancji o rok za pół ceny.

Przejdźmy jednak do najważniejszego aspektu, czyli ceny. Za wersję Watch Ultimate Expedition trzeba zapłacić 3299 złotych, a droższa wersja – Watch Ultimate Voyage – to koszt 4199 złotych. Chociaż cena urządzenia jest naprawdę wysoka, trzeba przyznać, że Huawei korzystanie dostosował ją do naszego rynku, ponieważ jest ona niższa niż podczas przeliczania 1:1 ceny w euro.