Złe wyniki sprzedaży PSVR2. PlayStation obniży cenę?

PSVR2, czyli najnowszy zestaw do grania w wirtualnej rzeczywistości na konsoli Sony, według branżowych doniesień nie sprzedaje się najlepiej, co jest wypadkową m.in. ceny produktu. Czy to oznacza, że wkrótce będziemy świadkami obniżki ceny?

Sprzedaż PSVR2 mniejsza niż oczekiwano

Od premiery PSVR2 minął już ponad miesiąc. W Polsce kosztuje około 2799 złotych i nie notuje genialnych wyników sprzedaży, co naturalnie jest wypadkową ceny produktu (za tyle samo dało się kupić całą konsolę, a nie tylko zestaw do wirtualnej rzeczywistości). Zdaniem Bloomberga PlayStation sprzedało do końca marca zaledwie około 270 tysięcy sztuk zestawu. W strategicznych założeniach Sony planowało sprzedać 2 mln sztuk do marca 2024 roku, ale prawdopodobnie szybko będzie musiało zrewidować swoje plany.

Grafika przedstawiająca PSVR2 (źródło: PlayStation)

Głównym czynnikiem, który sprawia, że wspomniany zestaw do wirtualnej rzeczywistości notuje tak złe wyniki sprzedaży, jest właśnie cena tego produktu. Ta w połączeniu z szalejącą recesją i wysoką inflacją sprawiła, że ludzie do koszyka wkładają raczej produkty pierwszej potrzeby, a nie dodatek do konsoli za ponad 2700 złotych. Oczywiście sam produkt jest wysokiej klasy i zbiera świetne recenzje, ale nie przykryje to jego ceny, która jest zaporowa dla wielu osób.

PSVR2 będzie tańsze?

Jeżeli sprzedaż zestawu do PS5 dalej będzie tak słaba, to istnieje duża szansa, iż PlayStation zdecyduje się na obniżkę ceny za zestaw. Mówi się o nawet o 100 dolarach, co w przełożeniu na Polskę może zbić cenę do okolic 2200-2400 złotych. To wciąż będzie droga zabawka, ale być może więcej osób się nią zainteresuje.

Francisco Jeronimo z IDC podejrzewa, że „obniżka cen PSVR2 będzie potrzebna, aby uniknąć kompletnej katastrofy ich nowego produktu”. Jeżeli będzie tak, jak wieści wiceprezes ds. danych i analiz w IDC, to być może już w najbliższej przyszłości uda się kupić zestaw PSVR2 o wiele taniej niż dotychczas.

Przypomnijmy, że lista gier na PSVR2 jest imponująca, a zagrać można m.in. w Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7 i Resident Evil Village. Do tego Sony zaplanowało dla swoich graczy także takie produkcje, jak No Man’s Sky, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge i Jurassic World Aftermath Collection.