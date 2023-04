Ta oferta Play może zakończyć wiele domowych kłótni

Czy wieczór w Twoim domu często kończy się kłótnią o to, co będziecie oglądać w telewizji? Operator sieci Play zaprezentował ciekawą ofertę, która może rozwiązać wiele problemów w polskich domach. Przede wszystkim tych związanych z walką o pilota. Sprawdź, o co chodzi.

Koniec walki o pilota?

Nowa oferta skierowana jest do wszystkich, którzy posiadają pakiet telewizyjny PLAY NOW TV z pakietem podstawowym lub rozszerzonym. Rozwiązanie zaoferowane przez operatora nosi nazwę „Multiroom”. Firma podaje go jako rozwiązanie na zdarzające się od czasu do czasu w większości polskich domów nieporozumienia związane wyborem programu do wspólnego oglądania. Jeśli walka o pilota jest zażarta i nie możecie dojść do porozumienia, dodatkowy dekoder będzie dobrym rozwiązaniem.

To właśnie zapewnia nowa oferta Play. Dodatkowy dekoder TV BOX można dostać już za dodatkowe 15 złotych miesięcznie (po rabatach). W ramach Multiroom uzyskuje się dostęp do tego samego pakietu kanałów podstawowego lub rozszerzonego, a także do promocyjnego dostępu do serwisów na urządzeniu.

Play podkreśla, że dekoder można podłączyć do internetu dowolnego dostawcy. Dzięki temu da się zabrać go ze sobą niemal wszędzie. Dodatkowy TV BOX można dokupić dzwoniąc pod numer 790 500 500 lub podczas wizyty w salonie Play.

Co oferuje dekoder Play?

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej operatora możemy przeczytać, że korzystanie z TV BOX, opartego o system Android TV, umożliwia:

pobieranie aplikacji i gier ze sklepu Google,

pauzowanie, cofanie, przewijanie i oglądanie od początku wybranych kanałów telewizyjnych,

możliwość oglądania wybranych programów do 7 dni wstecz po ich emisji,

korzystanie z funkcji wyszukiwania głosowego,

nagrywanie wybranych treści, które zostaną przechowane w chmurze nawet przez 180 dni.

Jeśli jednak nie interesują Cię oferty związane z telewizją, to warto przypomnieć najnowszą promocję operatora. Oferta, o której mowa, skierowana jest do tych, którzy zdecydują się przedłużyć umowę, przenieść numer z innej sieci lub po prostu kupią nowy numer i wybiorą ofertę Play L albo HOMEBOX. Dzięki niej operator zapłaci dwie raty za wybrane smartfony Apple. Promocją objęte zostały iPhone 12 64 GB, 13 mini 128 GB, 13 mini 256 GB, 13 128 GB oraz 13 256 GB.