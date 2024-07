Ten składak Samsunga ma zrobić niemałe wrażenie na klientach

Jeśli potwierdzą się najnowsze informacje, to Samsung Galaxy Z Fold 7 może nas pozytywnie zaskoczyć. Koreańczycy mają szykować zmiany związane z obudową.

Samsung Galaxy Z Fold 7 może stracić sporo milimetrów

Poznaliśmy już Samsunga Galaxy Z Fold 6, więc najwyższy czas, aby zaczęły pojawiać się nieoficjalne informacje na temat jego następcy. Właśnie dowiedzieliśmy się, że producent zamierza wprowadzić większe zmiany, które jak najbardziej będą widoczne i odczuwalne w codziennym korzystaniu z urządzenia.

Zanim przejdziemy dalej, to wypada wspomnieć, że jeszcze w tym roku możemy poznać naprawdę ekscytujący składany smartfon Koreańczyków. Otóż dopiero co pisaliśmy o modelu Galaxy Z Fold 6 Slim (lub Galaxy Z Fold 6 Ultra – finalna nazwa nie jest jeszcze znana). Wspominam o nim nie bez powodu, bowiem nazwa sugeruje, że będzie całkiem szczupły. Podobno firma planuje wprowadzić go na rynek już w październiku 2024 roku.

Wróćmy jednak do bohatera tego tekstu. Według nowego raportu KED Global, szef działu mobilnego Samsunga poprosił inżynierów firmy o zrobienie smuklejszych smartfonów. Ma do dotyczyć zarówno linii Galaxy Z Flip, jak i Galaxy Z Fold. Celem nie jest wprowadzenie tylko drobnych zmian, bowiem przyszłoroczny Galaxy Z Fold 7 może mieć w „pasie” mniej niż 10 mm. Warto dodać, że Galaxy Z Fold 6, gdy jest złożony, ma 12,1 mm grubości.

Samsung Galaxy Z Fold 6 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Jeśli inżynierom firmy uda się spełnić wyznaczone cele, to możliwe, że Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Fold 7 mogą zejść do prawie 8,4 mm grubości. Oznacza to, że będą porównywalne do „zwykłych” smartfonów producenta. Przykładowo Samsung Galaxy S24 Ultra ma 8,6 mm grubości.

Smuklejszy składak już w tym roku

Wcześniej wspomniałem na temat modelu Galaxy Z Fold 6 Slim, którego mamy zobaczyć jeszcze w tym roku. Raport KED Global zdradza też kilka szczegółów na jego temat. Ten składany smartfon ma charakteryzować się 10 mm grubości, a po rozłożeniu zapewni użytkownikowi do dyspozycji 8-calowy ekran.

Należy zauważyć, że plany Samsunga związane z odchudzaniem smartfonów mogły zostać podjęte ze względu na chińską konkurencję, która już teraz zdążyła pokazać smukłe modele. Przykładowo niedawno zaprezentowany Honor Magic V3 może pochwalić się wynikiem 9,2 mm w talii.