Nowości w aplikacji Play24 ułatwią życie klientom i ograniczą wizyty w salonie

Aplikacja Play24 doczekała się kilku nowych funkcji, które jak najbardziej powinny spodobać się użytkownikom. Jedna z nowości odczuwalnie ułatwi przenoszenie karty eSIM.

Co nowego w aplikacji Play24?

Dziś każdy produkt, usługa czy urządzenie niemal muszą mieć własną aplikację. Dotyczy to również operatorów sieci komórkowych. Oczywiście nie ma w tym nic złego, bowiem aplikacje często ułatwiają chociażby zarządzanie własnym kontem i dokupywanie interesujących nas pakietów.

Jak najbardziej możemy stwierdzić, że aplikacje operatorów to jedne z tych dobrych i przydatnych rzeczy na świecie. W związku z tym, warto przyjrzeć się nowościom, które są wprowadzane do aplikacji Play24. Tym bardziej, że w założeniach zmiany mają ułatwić życie klientom sieci.

Wśród nowości pojawiła się możliwość przeniesienia karty eSIM bez konieczności wizyty w salonie. Teraz w aplikacji możemy dodać kartę eSIM na drugi telefon. Wystarczy, że wygenerujemy kod QR i zeskanujemy go drugim smartfonem smartfonem.

(źródło: informacja prasowa)

Kolejna nowa funkcja pozwala jednym kliknięciem rozszerzyć pakiety i wykupić dostęp do telewizji Play Now. Jeśli chcemy zobaczyć, jakie oferty zostały przygotowane dla nas, w aplikacji wystarczy zajrzeć do zakładki Dla Ciebie. W górnej części interfejsu aplikacji pojawiły się banery, na których operator proponuje oferty dopasowane do konta użytkownika.

(źródło: informacja prasowa)

Ponadto klienci, którzy mają abonament komórkowy w wysokości co najmniej 25 złotych miesięcznie, a nie mają jeszcze Play Now, w sekcji Dla Ciebie znajdą specjalny baner. Pozwala on dokupić jeden z pakietów telewizyjnych. Operator dodaje, że wystarczy wybrać adres dostawy dekodera, a umowę i regulaminy otrzymamy e-mailem. Z kolei kurier dostarczy paczkę ze sprzętem.

Chcesz wymienić eSIM? Musisz o tym wiedzieć

Polacy mogą zastrzec swój PESEL. Wypada przypomnieć. że w przypadku aplikacji mObywatel zastrzeżenie numeru PESEL jest naprawdę proste. Play zaznacza, że zgodnie z ustawą Ministerstwa Cyfryzacji sprawdza, czy PESEL klienta jest zastrzeżony. Oczywiście celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa i ograniczenie ryzyka kradzieży tożsamości w trakcie wymiany karty na eSIM.

W związku z tymi zabezpieczeniami, jeśli mamy zastrzeżony PESEL i chcemy wymienić kartę, musimy cofnąć zastrzeżenie na czas wymiany. Po wszystkim należy pamiętać, aby zastrzec numer ponownie.