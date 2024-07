Widzisz ten smartfon i mówisz: iPhone. A to nie iPhone

Chciałbym w takich przypadkach umieć powstrzymać się od uszczypliwości, ale po prostu nie mogę – to jest silniejsze ode mnie. A już szczególnie jest dla mnie niezrozumiałe, że zdecydował się na to producent, który na co dzień wykazuje się odwagą i oryginalnością.

Smartfon Oppo A3x niczym iPhone

Chińczycy bardzo lubią iPhone’y. Może to być jednym z powodów, dla których producenci smartfonów z Androidem inspirują się ich designem. Teraz na to zdecydowało się również Oppo w modelu A3x.

Co jednak ciekawe, w przeciwieństwie do chociażby Infinixa, Tecno, Realme czy LeTV, nie zdecydowano się na zaczerpnięcie inspiracji z iPhone’ów Pro, tylko modeli, które miały swoją premierę kilka lat temu – ostatnimi tego typu konstrukcjami były iPhone 12 i iPhone 12 Mini. Chińczycy „przekleili” kwadratowatą wyspę z dwoma aparatami jeden pod drugim i diodą doświetlającą pomiędzy nimi po prawej stronie.

(źródło: The Tech Outlook)

Gdyby jeszcze na przodzie, zamiast okrągłego otworu w ekranie, był notch, mielibyśmy do czynienia z kopią niemal 1:1. Od tej strony widać jednak, że patrzymy tutaj na model z Androidem, ponieważ Apple nigdy nie zastosowało otworu w wyświetlaczu w taki sposób.

Smartfon Oppo A3x będzie skierowany do mniej wymagających klientów, o czym świadczy jego ujawniona przedpremierowo specyfikacja. Dla tego modelu zaplanowano bowiem procesor MediaTek Dimensity 6300 wraz z 4 GB RAM i od 64 do 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, w zależności od wersji.

Zaplecze fotograficzne również nie będzie imponować, gdyż na tyle znajdzie się aparat o rozdzielczości 8 Mpix, a na przodzie 5 Mpix. Mocniejszymi stronami tego modelu będą natomiast wyświetlacz (LCD) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i szczytową jasnością na poziomie 1000 nitów oraz akumulator o pojemności 5100 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 45 W (ładowarka 45 W ma wchodzić w skład zestawu sprzedażowego).

Ponadto wiemy, że całość o grubości 7,68 mm ma pracować pod kontrolą systemu Android 14 i pochwali się certyfikatem IP54.

Smartfon Oppo A3x – kiedy premiera?

Data premiery tego modelu nie jest jeszcze znana, ale mamy spodziewać się jego debiutu w Indiach „wkrótce”. Źródło serwisu The Tech Outlook poinformowało też, że po wprowadzeniu na rynek nowego urządzenia wycofany ze sprzedaży zostanie Oppo A59 5G, który trafił do Indii pod koniec 2023 roku, czyli zaledwie 7 miesięcy temu.