Korzystasz z Android Auto i słuchasz radia? Zbliża się przydatna zmiana

Jak wynika ze zmian odkrytych w kodzie Android Auto, trwają prace nad nowym rozwiązaniem, które spodoba się kierowcom słuchającym radia w samochodzie. Tymczasem użytkownicy Apple CarPlay zaczęli zgłaszać wyczekiwaną funkcję w Google Maps.

Android Auto ułatwi słuchanie radia

Użytkownicy Android Auto mają dostęp do całkiem pokaźnej biblioteki aplikacji muzycznych, a także tych umożliwiających słuchanie podcastów. Nie brakuje jednak osób, które mimo tego preferują słuchanie radia wbudowanego w samochód. Przyznam, że również mi wielokrotnie zdarzyło się korzystać z Waze w Android Auto, podczas, gdy z głośników słychać było jedną z moich ulubionych stacji radiowych.

Obecnie przełączanie się pomiędzy Android Auto a radiem samochodowym niekoniecznie jest wygodne. W wielu samochodach musimy wyjść z oprogramowania Google, a następnie poszukać funkcji radia. Stanowczo wymaga to wykonania zbyt wielu kliknięć, co nie jest zbyt bezpieczne podczas prowadzenia samochodu.

Jak informuje serwis 9to5Google, wskazując na zmiany zauważone w kodzie Android Auto, Google pracuje nad rozwiązaniem powyższego problemu. Otóż odkryte ciągi znaków sugerują, że w planach jest wdrożenie elementów sterujących „Car Radio”, które mogą pozwolić na przełączanie się między stacjami radiowymi, zarówno AM, jak i FM. Możliwe, że uwzględnione zostanie również radio DAB.

Niestety, dokładna funkcjonalność nie jest znana. Serwis 9to5Google spekuluje, że obsługa radia zostanie zrealizowana z wykorzystaniem specjalnej aplikacji. Ewentualnie będzie to skrót na ekranie, który pozwoli szybko wrócić do oprogramowania samochodu, a dokładniej do funkcji radia (znacznie mniej możliwy scenariusz).

Aktualnie rozwiązanie pozostaje na wczesnym etapie prac. Możliwe, że na jego wdrożenie i poznanie szczegółów będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Google Maps z ważnym ulepszeniem w CarPlay

W Mapach Google, podobnie jak w Waze, od dłuższego czasu możemy zgłaszać różne sytuacje na drodze. Dotychczas jednak ta funkcja była dostępna tylko z poziomu ekranu smartfona, ale właśnie zaczyna się to zmieniać.

(źródło: Ampler / Reddit)

Użytkownicy Apple CarPlay zaczynają informować, że podczas korzystania z nawigacji Google Maps mogą już zgłaszać różne sytuacje na drodze. Na ekranie pojawił się nowy przycisk, który zapewnia dostęp do menu z omawianym rozwiązaniem. Co ciekawe, funkcja nie jest aktualnie dostępna w Android Auto.

Obecne informacje pochodzą od kierowców z USA i Kanady. Niewykluczone jednak, że funkcja jest również wprowadzana w Europie.