Dyson pokazał słuchawki, które mają zachwycić świetną redukcją hałasu

Słuchawki Dyson OnTrac z pewnością zwracają uwagę swoim wyglądem. To jednak nie design jest w ich przypadku najważniejszy, bowiem producent chwali się najlepszą w swojej klasie aktywną redukcją hałasu.

Nowe słuchawki Dyson OnTrac – co oferują?

Dyson, jeśli chodzi o słuchawki, znany jest z dostarczania zdecydowanie nietuzinkowych produktów. Przykładowo model Zone pokazany pod koniec 2022 roku otrzymał funkcję oczyszczania powietrza, dzięki czemu wiele osób uznało, że jest świetnym wyborem do miasta. Nowe słuchawki, nazwane Dyson OnTrac, też powinny sprawdzić się w mieście, a także w miejscach, gdzie przeszkadza nadmiar hałasu, bowiem mają oferować świetną aktywną redukcję hałasu.

Zanim przejdziemy dalej, to skupmy się właśnie na funkcji redukcji hałasu. Jak chwali się producent, tryb aktywnej redukcji hałasu monitoruje otoczenie 384000 razy na sekundę, eliminując do 40 dB niepożądanych hałasów. Hałas zewnętrzny, śledzony i raportowany w czasie rzeczywistym możemy sprawdzić za pomocą aplikacji MyDyson. Do tego dochodzi niestandardowy algorytm aktywnej redukcji hałasu (ANC), który wykorzystuje 8 mikrofonów.

Słuchawki zostały wyposażone w 40-milimetrowe, 16-omowe przetworniki neodymowe i funkcję zaawansowanego przetwarzania sygnału audio. Odtwarzają one częstotliwości od zaledwie 6 herców do nawet 21000 herców, zapewniając głęboki subbas oraz wyraźne i wysokie tony na górnym końcu zakresu częstotliwości. To wszystko ma przełożyć się na naprawdę dobre wrażenia podczas słuchania muzyki. Warto jeszcze wspomnieć, że obudowa głośnika jest nachylona pod kątem 13 stopni w kierunku ucha, co zapewnia bardziej optymalną ekspozycję na dźwięk.

Podczas dłuższych sesji ze słuchawkami, użytkownik powinien docenić sposób ich zaprojektowania oraz użyte materiały. Otóż certyfikowane są one przez US Ergonomics i mają oferować wysoki poziom komfortu. Dyson OnTrac to również szczelne nauszniki wyścielone wytrzymałą mikrofibrą, co przekłada się na akustyczną izolację niezależnie od kształtu głowy.

Dla potencjalnych klientów kluczową cechą będzie z pewnością czasu pracy. Omawiane słuchawki mają oferować do 55 godzin pracy. Wyposażone są one w dwa akumulatory, każdy waży 30 gramów i znajduje się w opasce, co ma przełożyć się na bardziej równomierne rozłożenie obciążenia.

Ile kosztują słuchawki Dyson OnTrac?

Słuchawki są dostępne w czterech wersjach kolorystycznych. Co ciekawe, zależnie od wybranej wersji, zastosowano w nich obróbkę aluminium, miedzi i/lub niklu w technologii CNC. Dodatkowo słuchawki można spersonalizować poprzez zastosowanie niestandardowych nakładek zewnętrznych i nauszników w różnych kolorach i formie wykończenia.

Premierowe wersje kolorystyczne będą dostępne bezpośrednio na stronie firmy w cenie 2299 złotych.