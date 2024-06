Koniec wsparcia dla trzech smartfonów Samsunga

Samsung wywiązał się z danego użytkownikom słowa i teraz może już oficjalnie zakończyć wsparcie aktualizacyjne dla trzech modeli z 2020 roku. Począwszy od tego miesiąca kolejnych łatek bezpieczeństwa nie otrzymają smartfony Galaxy A51 5G, Galaxy A41 oraz Glalaxy M01.

Koniec wsparcia dla Galaxy A51 5G, Galaxy A41 i Galaxy M01

Stare smartfony z serii Samsung Galaxy A i M właśnie dokonały żywota. No, przynajmniej w pewnym sensie. Koreański producent oficjalnie zakończył bowiem wsparcie aktualizacyjne dla trzech modeli sprzed czterech lat. Sprawdź, czy Twoje urządzenie znajduje się na liście:

Co to za urządzenia? Galaxy A51 5G zadebiutował na rynku w kwietniu 2020 roku, Galaxy A41 pojawił się miesiąc później, a premiera modelu Galaxy M01 odbyła się w czerwcu tego samego roku. Cała trójka zaczynała od Androida 10, a skończyła na Dwunastce lub Trzynastce. To, że nie otrzymywały już kolejnych aktualizacji systemu, jest naturalne, ale od teraz ich oprogramowanie nie będzie także łatane pod kątem bezpieczeństwa.

Wypuszczając te urządzenia na rynek, producent obiecał co najmniej czteroletnie wsparcie aktualizacyjne. Jako że czas ten już minął, to też kolejnych aktualizacji nie będzie.

Co robić? Jak żyć?

Co to tak konkretnie oznacza dla użytkowników tych modeli? Dokładnie to, co napisałem: nie otrzymają już kolejnych aktualizacji bezpieczeństwa. Oczywiście telefony nie stają się tym samym bezużyteczne. Wciąż można z nich normalnie korzystać, ale jeśli w tak zwanym międzyczasie wykryte zostaną jakieś luki, to urządzenia będą podatne na wiążące się z tym zagrożenia.

Innymi słowy: nie dzieje się to tak od razu, ale dalsze korzystanie z tych modeli z każdym kolejnym miesiącem będzie wiązać się z coraz większym ryzykiem.

Jeśli masz któryś z tych modeli i nie masz duszy hazardzisty, a celujesz w urządzenie podobnej klasy, to spieszymy z pomocą. Sprawdź nasz ranking telefonów do 1500 złotych oraz zestawienie najlepszych smartfonów do 2000 złotych. Na pewno uda Ci się znaleźć tam coś dla siebie.