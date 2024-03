Samsung Galaxy Z Flip 6 będzie udaną ewolucją

Samsung Galaxy Z Flip 6 nie będzie rewolucją, ale też nie odgrzewanym kotletem. W sieci pojawiły się nowe informacje na temat jego specyfikacji. Jeśli się potwierdzą, klienci z pewnością docenią wprowadzone zmiany.

Specyfikacja Samsunga Galaxy Z Flip 6. Bez rewolucji, ale nie zabraknie zmian

Wizualnie Galaxy Z Flip 6 będzie bardzo podobny do Galaxy Z Flip 5 i tak samo jak on zostanie wyposażony w ekran zewnętrzny o nietypowym kształcie. W nowym modelu ma mieć on jednak większą przekątną – 3,9 cala, czyli aż o pół cala większą niż wyświetlacz w poprzedniku. W środku nic się natomiast nie zmieni – ponownie zobaczymy w nim 6,7-calowy ekran.

Źródło: Smartprix

Samsung zamierza jednak udoskonalić zawias oraz ułożenie podzespołów wewnątrz obudowy, co daje nadzieję, że zgięcie będzie mniej widoczne niż w Galaxy Z Flip 5. Ponadto właśnie to powinno pomóc zastosować akumulator o większej pojemności, bo w Galaxy Z Flip 6 ma on mieć już 4000 mAh, czyli o 300 mAh więcej niż bateria w poprzedniku.

Zwiększeniu, choć tylko w wybranych egzemplarzach, ulegnie też ilość pamięci operacyjnej, gdyż Galaxy Z Flip 6 zaoferuje do 12 GB RAM. Urosnąć ma również system odprowadzania ciepła, co z pewnością się przyda, ponieważ Samsung zamierza wcisnąć pod maskę także ultra wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Źródło: Smartprix

Kolejnym ulepszeniem ma być 50 Mpix aparat główny, który zastąpi dotychczas stosowany o rozdzielczości 12 Mpix, ale ponownie towarzyszyć mu będzie 12 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym. Na zewnątrz Samsung zastosuje też szkło Gorilla Glass Armor, które zachwyciło Kasię w Galaxy S24 Ultra.

Ponadto właściciele Galaxy Z Flip 6 dostaną możliwość korzystania z funkcji Galaxy AI oraz gwarancję otrzymywania aktualizacji przez 7 lat, podobnie jak posiadacze flagowych smartfonów z serii Galaxy S24.

Kiedy Samsung zaprezentuje Galaxy Z Flip 6?

Chodzą słuchy, że Galaxy Z Flip 6 zadebiutuje wcześniej niż Galaxy Z Flip 5 (który miał premierę 26 lipca 2023 roku). Samsung podobno zorganizuje kolejne Galaxy Unpacked 10 lipca 2024 roku, a konferencja ma odbyć się w Paryżu.