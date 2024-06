Będzie nowe prawo. Światłowód w każdym nowym i modernizowanym budynku

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących europejskiego rozporządzenia o infrastrukturze gigabitowej GIA. Z nowego dokumentu m.in. wynika, że każdy nowobudowany oraz modernizowany budynek będzie musiał zostać wyposażony w światłowód. Członkowie UE muszą jednak indywidualnie dostosować wyjątki od wprowadzanego w unii prawa.

Nowe prawo ułatwi dostęp do sieci

Unia Europejska w dniu 29 kwietnia 2024 roku przyjęła rozporządzenie o infrastrukturze gigabitowej GIA (ang. Gigabit Infrastructure Act). Choć dokument będzie obowiązywał na terenie wszystkich krajów UE, każde państwo musi w sposób indywidualny dostosować wewnętrzne prawo. Aby było to możliwe Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna prowadzenie konsultacji.

(źródło: Ministerstwo Cyfryzacji | gov.pl)

Nowy dokument ma zastąpić dotychczas obowiązującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady o numerze 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 roku, obowiązującą w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej.

Z kolei zadaniem GIA ma być przyspieszenie wdrażania infrastruktury sieciowej m.in. za pomocą odciążenia inwestorów telekomunikacyjnych – decyzje, pozwolenia i inne czynności administracyjne mają być prostsze, szybsze i zdigitalizowane. Dodatkowo, prowadzone roboty budowlane przy rozwoju sieci mają być tańsze dzięki koordynacji operatorów.

Światłowód w nowych i modernizowanych budynkach

Jak zaznacza Ministerstwo Cyfryzacji, wdrażanie GIA na terenie Polski ma stać się sposobem na pokonanie ograniczeń w prowadzeniu inwestycji. Zapisy zostaną dołączone m.in. do tzw. Megaustawy, czyli ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

W nowelizacji mają pojawić się szczegóły dotyczące maksymalnej stawki opłaty za dostęp do dróg wewnętrznych. Ministerstwo Cyfryzacji ma zamiar skrócić też niektóre terminy procedur. Co ciekawe, dokument ma zobowiązywać deweloperów do wyposażenia oddawanych do użytku budynków w infrastrukturę telekomunikacyjną (np. światłowód) – sprawa ma dotyczyć osiedli domów jednorodzinnych, szeregowców czy bliźniaków.

Z uwagi na nadchodzące zmiany Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do podzielenia się opiniami w formie odpowiedzi na siedem pytań, które zgromadzone zostały na stronie internetowej. Jedno z nich dotyczy propozycji budynków wyłączonych z obowiązku inwestycji w światłowód. Konsultacje społeczne realizowane są mailowo, a chętni mogą przesyłać własne odpowiedzi do 5 lipca 2024 roku.