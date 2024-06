Można już pobierać Gemini w Polsce! Apka zastępuje Asystenta Google

Aplikacja Google Gemini jest już dostępna do pobrania ze sklepu Google Play na smartfony z Androidem. Użytkownik może zdecydować, że zastąpi ona obsługiwanego głosowo Asystenta Google.

Google Gemini w Polsce

Google zaczyna wprowadzać aplikację mobilną Gemini do większej liczby krajów w Europie i Wielkiej Brytanii. Dotyczy to także polskojęzycznego sklepu Google Play. Przypomnę tylko, że od czasu premiery nowego asystenta mobilnego w lutym, był on dostępny w postaci aplikacji pobieranego ze sklepu wyłącznie w USA, a później w angielskojęzycznych krajach. Jeśli ktoś chciał korzystać z niego w Polsce, musiał załadować plik APK spoza sklepu.

Docelowo Gemini ma zastąpić całkowicie Asystenta Google na wspieranych smartfonach z Androidem. W tym momencie, by to się stało, trzeba manualnie pobrać apkę Gemini ze sklepu Play, a następnie wyrazić odpowiednią zgodę. Wtedy Gemini przejmie pałeczkę i będzie używany jako główny asystent w telefonie. W każdej chwili można wrócić do Asystenta Google w Ustawieniach.

Minimalne wymagania do działania aplikacji to smartfon z co najmniej 4 GB RAM i system Android 12 lub nowszy. Przynajmniej takie informacje podaje Google w oficjalnym komunikacie – bo w opisie apki w sklepie Play wciąż widnieje info o 2 GB RAM i Androidzie 10.

W ciągu najbliższych kilku tygodni Gemini będzie dostępne również w aplikacji Google oraz na urządzeniach z systemem iOS – 16 lub nowszym.

Zamiast Asystenta Google

Po uruchomieniu aplikacji Gemini jesteśmy zapoznawani z kilkoma podstawowymi informacjami na temat nowego asystenta głosowego. Użytkownikowi przypomina się, że może zastąpić nowym AI dotychczasowego Asystenta, ale musi być świadomy, że niektóre dotychczasowe funkcje mogą nie działać poprawnie. Dotyczy to na przykład ustawionych Rutyn.

Po przełączeniu Asystenta Google na Gemini, można porozumiewać się z nim za pomocą trzech metod:

wprowadzania tekstu,

komend głosowych,

przesyłania obrazu.

Zareaguje na sposób wybudzania asystenta, który wcześniej był ustawiony dla Asystenta Google – włączy się więc, gdy powiemy „OK Google”, jeśli mieliśmy odblokowaną aktywację głosową.

Różnice w wyglądzie interfejsu głównego asystenta na Androidzie po wybudzeniu komendą „OK Google"

Gemini wciąż się uczy ustawiania budzików czy uruchamiania urządzeń smart home. Widać to, gdy spróbujemy wykonać taką czynność. Na ekranie potwierdzającym wykonanie czynności będzie widoczna ikona „Asystent”.

Jak podaje Google, w przyszłości zakres funkcjonalności Gemini zostanie rozszerzony, choć już teraz przebija Asystenta Google możliwościami generowania treści „w locie” – jest w stanie na przykład stworzyć krótki tekst podziękowania dla znajomego, które później zapiszemy na ładnej kartce okolicznościowej czy podać instrukcje wymiany opony bazując na przesłanym doń zdjęciu złapanej gumy.