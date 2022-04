Składany vivo X Fold już niczym nie zaskoczy. Wiemy o nim wszystko przed premierą

Pierwszy składany smartfon marki vivo zadebiutuje już za kilka dni – w najbliższy poniedziałek, 11 kwietnia 2022 roku. Producent nie zdoła nas jednak niczym zaskoczyć, ponieważ jeszcze przed oficjalną prezentacją do sieci przedostały się najważniejsze informacje na temat vivo X Fold.

Specyfikacja i cena vivo X Fold ujawnione przed oficjalną premierą

vivo nie byłoby chińskim producentem, gdyby samo nie zdradziło przedpremierowo kilku tajemnic nadchodzącej nowości. Marka udostępniła na swoim profilu w serwisie Weibo kilka filmów, na których pokazuje swój pierwszy składany smartfon, a do tego opublikowała też widoczną powyżej grafikę. Ponadto do sieci przedostały się załączone poniżej rendery, więc nie można powiedzieć, że vivo X Fold zaskoczy nas swoim designem.

Specyfikacja smartfona również nie jest jednak tajemnicą, gdyż w sieci pojawiła się potężna dawka informacji na temat wyposażenia tego urządzenia. Dzięki temu wiemy, że we wnętrzu vivo X Fold znajdzie się wyświetlacz AMOLED E5 o przekątnej 8,03 cala i proporcjach 4:3,5 oraz rozdzielczości 2K, który będzie odświeżał obraz z częstotliwością do 120 Hz. Na zewnętrznej stronie producent ma zaś umieścić 6,53-calowy ekran o proporcjach 21:9 z okrągłym otworem na aparat 16 Mpix w górnej części. Co ciekawe, z oboma wyświetlaczami zostanie zintegrowany czytnik linii papilarnych.

Jak przystało na prawdziwie topowy sprzęt, vivo X Fold otrzyma flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 oraz 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1. Smartfon zasilać będzie akumulator o pojemności 4600 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 66 W i indukcyjne 50 W. Co ciekawe, na pokładzie tego urządzenia, a dokładniej na bocznej krawędzi, znajdzie się slider do szybkiego wyciszania dźwięków).

Specyfikacja vivo X Fold obejmie także świetnie zapowiadający się moduł aparatu głównego. W jego skład wejdzie obiektyw szerokokątny z matrycą 50 Mpix i przysłoną f/1.75 oraz obiektyw ultraszerokokątny z sensorem 48 Mpix, a także aparat 12 Mpix do zdjęć portretowych (z ekwiwalentem ogniskowej 47 mm) i 8 Mpix o budowie peryskopowej z 5x zoomem optycznym i 60x zoomem cyfrowym.

Według przedpremierowych informacji, cena vivo X Fold zaczynać się będzie w Chinach od 11999 juanów (równowartość ~8040 złotych), ale do sklepów trafi też wersja za 12999 juanów (~8700 złotych). Dla porównania, Samsung Galaxy Z Fold 3 (12 GB/512 GB) kosztuje w Państwie Środka 14999 juanów, OPPO Find N od 7699 juanów, a Xiaomi MIX Fold od 6999 juanów.