Galaxy Watch 5 Pro może zapewnić rewelacyjny czas pracy

Zeszłoroczny powrót Samsunga do systemu Wear OS na zegarkach Galaxy Watch 4 zaskoczył chyba niejednego fana nowych technologii. Opinie na temat tego, czy był to powrót udany, są różne, ale postęp jest zauważalny. Niewątpliwie prawdziwym testem będzie jednak kolejna generacja, która powinna pojawić się na rynku jeszcze w tym roku. Wygląda na to, że jeden z poważniejszych zarzutów wobec zeszłorocznych modeli może zostać wyeliminowany. Galaxy Watch 5 Pro może bowiem otrzymać ogromną baterię.

Galaxy Watch 5 Pro dostanie monstrualną baterię

Jak donosi serwis SamMobile, południowokoreański producent pracuje nie tylko nad klasycznym i sportowym smartwatchem, ale również nad bardziej zaawansowanym urządzeniem. Mówi się, że na rynku może pojawić się model Galaxy Watch 5 Pro, który ma sobą reprezentować wszystko to, co najlepsze w tym segmencie.

Nie wiadomo, czym tak naprawdę ma być wariant Pro, który nosi oznaczenie SM-R925. Wiadomo jedynie o jednym z kluczowych parametrów, a mianowicie o baterii. Według źródła, Galaxy Watch 5 Pro powinien otrzymać akumulator o pojemności aż 572 mAh. O ile wartość ta nie jest rekordowa w tego typu urządzeniach, to dla samego Samsunga będzie to znaczący krok do przodu. Przypomnijmy, że zeszłoroczny Galaxy Watch 4 ma ogniwo o pojemności 361 mAh – i to w większym, 46-milimetrowym wariancie. Mówimy zatem o prawie 60% większej baterii.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic (fot. Tabletowo)

Nietrudno dojść do wniosku, że większa bateria powinna pozytywnie wpłynąć na czas pracy urządzenia, a to jeden z tych elementów, który najczęściej był krytykowany w przypadku obecnej generacji działającej pod kontrolą Wear OS. Ponadto wiemy również, że pozostałe dwa zegarki nadchodzącej serii również doczekają się większych baterii, ale w ich przypadku brakuje konkretów. Wygląda jednak na to, że Samsung wziął sobie do serca płynącą zewsząd krytykę i postanowił rozwiązać jeden z poważniejszych problemów.

Nie wiadomo, kiedy nowe zegarki mogłyby się pojawić na rynku, ale mówi się, że premiera wcale nie jest tak odległa. Z tego też powodu pojawiają się pogłoski o tym, czy w ogóle lub ewentualnie kiedy model Galaxy Watch 5 Pro wyląduje na rynku. Informatorzy twierdzą, że projekt tego urządzenia nie jest tak zaawansowany, jak pozostałych dwóch zegarków.

Niezależnie od tego, czy wersja Pro zadebiutuje w sprzedaży, ważne, żeby nowe smartwatche stanęły na wysokości zadania – szczególnie w kwestii czasu pracy. Wiele wskazuje jednak na to, że tym razem Samsung podoła zadaniu.