Czekasz na nowe składaki Samsunga? Mam złą wiadomość

Czekasz na smartfony Samsung Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6? Wiele wskazuje na to, że będą to udane składaki. W sieci pojawiły się jednak informacje, które nieco studzą entuzjazm – nowe modele mogą być droższe od reprezentantów poprzedniej generacji.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 6 będzie droższy?

Zupełnie niedawno koreański producent zdradził, jak będzie wyglądać Samsung Galaxy Z Flip 6, choć niekoniecznie taka była jego wola. Oficjalnej prezentacji spodziewamy się wszak dopiero w przyszłym miesiącu – najprawdopodobniej 10 lub 24 lipca. Nowy składak z klapką najpewniej nie zaskoczy nas niczym szczególnym, chociaż najnowsze doniesienia sugerują, że niespodzianką (niestety niemiłą) może okazać się jego cena. Ma być wyższa niż w przypadku poprzedniej generacji.

Do nieujawnionego jeszcze publicznie cennika dotarł ponoć leakster OnLeaks wraz z redakcją serwisu Smartprix. Wynika z niego, że Samsung Galaxy Z Flip 6, tak jak poprzednik, będzie dostępny w dwóch wersjach: 256 GB i 512 GB. Ich ceny mają wynieść:

1099 dolarów za wariant 256 GB,

1219 dolarów za wariant 512 GB.

To dobry moment, by przypomnieć, że Galaxy Z Flip 5 w dniu premiery kosztował 999 dolarów za wariant 256 GB i 1119 dolarów za model z 512 GB pamięci masowej. W obu przypadkach mówimy zatem o cenie wyższej o 100 dolarów, co przy obecnym kursie stanowi równowartość ~400 złotych.

źródło: Smartprix

Skoro jesteśmy już przy polskiej walucie, to od razu dodam, że premierowe ceny Piątki w naszym kraju kształtowały się na poziomie 5599 i 5999 złotych. Jeśli więc informacje się potwierdzą, to można spodziewać się, że za smartfon Samsung Galaxy Z Flip 6 przyjdzie nam zapłacić odpowiednio 5999 i 6399 złotych.

Z podobnym wzrostem cen mieliśmy do czynienia przy okazji premiery innego składaka producenta z Korei Południowej – Galaxy Z Fold 5 był droższy właśnie o 400 złotych od swojego poprzednika w tych samych wariantach pamięciowych. Cóż, możliwe, że potwierdza się właśnie stara zasada, że co się odwlecze, to nie uciecze.

Samsung Galaxy Z Fold 6 też (prawdopodobnie) podrożeje

Skoro już piąta generacja Foldów była droższa od poprzedniej, to można by liczyć na to, że tym razem ceny zostaną utrzymane. Niestety OnLeaks i Smartprix tego nie potwierdzają. Wręcz przeciwnie: podają, że także w tym przypadku trzeba spodziewać się cennika zwiększonego o 100 dolarów. Poszczególne warianty mają kosztować:

256 GB – 1899 dolarów (zamiast 1799 dolarów),

512 GB – 2019 dolarów (zamiast 1919 dolarów),

1 TB – 2259 dolarów (zamiast 2159 dolarów).

Polskie ceny Piątek wynosiły odpowiednio 8799, 9399 i 10399 złotych. Można zatem spekulować, że Galaxy Z Fold 6 w dniu premiery za mniej niż 9 tysięcy nie dostaniemy.

źródło: Samsung via Reddit

Co zaoferują składane Szóstki?

Wróćmy jeszcze na moment do pierwszego bohatera tego newsa. Z wcześniejszych, serwowanych przez ten sam duet doniesień wynika, że model Galaxy Z Flip 6 będzie mieć większy ekran zewnętrzny, ale główny nadal cechować ma się przekątną 6,7 cala. Zgięcie ma być jednak mniej widoczne, a akumulator – nieco pojemniejszy. Sercem urządzenia zostanie topowy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, a dotychczasowy aparat 12 Mpix zastąpi 50 Mpix sensor.

W przypadku smartfona Samsung Galaxy Z Fold 6 natomiast serwis Smartprix dotarł przedpremierowo do pełnej specyfikacji. Wynika z niej, że całość również ma bazować na chipsecie Snapdragon 8 Gen 3, któremu towarzyszyć będzie 12 GB RAM typu LPDDR5x. Ekran wewnętrzny pozostanie niezmieniony, ale zewnętrzny minimalnie urośnie. Większych zmian nie doczeka się także zestaw aparatów 50 Mpix (f/1.8) + 12 Mpix (f/2.2) + 10 Mpix (f/2.4).

W kontekście łączności można liczyć na zgodność ze standardami 5G, Wi-Fi 6, NFC i Bluetooth 5.3, a akumulator nadal będzie mieć pojemność 4400 mAh. Krótko mówiąc: nie zanosi się na rewolucję w tej serii, co niekoniecznie jednak należy uznać za minus.

Najprawdopodobniej największą zmianą – poza procesorem – będzie tak naprawdę wygląd. Konstrukcja ma być mniej zaokrąglona, a rozmieszczenie przycisków – bardziej ergonomiczne. Użytkownik @Universelce na platformie X (Twitter) opublikował kilka zdjęć, które rzekomo prezentują właśnie model Samsung Galaxy Z Fold 6, a właściwie jego atrapę. Rzućmy więc na koniec okiem: