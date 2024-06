Rozmowy wideo na WhatsAppie będą nieco lepsze

Jeśli korzystasz z opcji Połączeń w aplikacji WhatsApp, jej twórcy mają dla Ciebie dobrą wiadomość. Już niebawem pojawi się w niej kilka nowych funkcji, dzięki którym rozmowy wideo staną się nieco lepsze. Nie spodziewaj się rewolucji, ale sama ewolucja zdaje się podążać w słusznym kierunku.

WhatsApp poprawia rozmowy wideo

Rozmowy wideo to jedna z podstawowych funkcji aplikacji WhatsApp. Została w niej wprowadzona już parę lat temu i od tego czasu doczekała się obsługi połączeń grupowych czy też kompatybilności z różnymi platformami. Teraz na horyzoncie pojawiły się kolejne nowinki, które z całą stanowczością można nazwać praktycznymi.

Przykładowo funkcja Speaker Spotlight sprawi, że łatwiej będzie się zorientować, kto aktualnie zabiera głos. Podobnie jak ma to miejsce w innych aplikacjach wideokonferencyjnych, okienko mówcy zostanie wyróżnione ramką i przeniesione na sam początek listy.

Kolejną nowinką jest możliwość udostępniania ekranu wraz z dźwiękiem. Nietrudno znaleźć praktyczne zastosowania dla tego rozwiązania, a równocześnie czyni ono WhatsAppa bardziej wszechstronnym narzędziem w kontekście rozmów i konferencji wideo.

Aktualnie maksymalna liczba uczestników wideokonferencji wynosi 32, ale tak wiele osób może połączyć się wyłącznie na urządzeniach mobilnych. Aplikacja na komputery na przykład ma ograniczenie do 8 użytkowników. Niebawem się to zmieni i taki sam limit wynoszący 32 będzie obowiązywał na wszystkich platformach.

źródło: blog producenta

Nowe funkcje zostaną udostępnione niebawem

Co to znaczy „niebawem”? Twórcy aplikacji ogłosili, że wszystkie trzy nowinki trafią do użytkowników na przestrzeni kilku najbliższych tygodni. Przypuszczalnie więc powinny dotrzeć i do Ciebie jeszcze przed końcem tegorocznych wakacji.

Warto przypomnieć, że całkiem niedawno WhatsApp został również wzbogacony o nowy kodek MLow, dzięki któremu znacząco poprawiona została jakość dźwięku w rozmowach głosowych i wideo. Można liczyć na większą szczegółowość i wyrazistość, a równocześnie na skuteczną redukcję szumów i echa.

Zadbano również o to, by połączenia wideo cechowały się wyższą rozdzielczością, o ile tylko pozwala na to łącze użytkownika. Więcej tego dobrego jest już ponoć w drodze.