Nowy regulamin WhatsAppa. Zgadzać się?

Podczas najbliższego uruchomiania aplikacji WhatsApp na ekranie Twojego smartfona może pojawić się komunikat z prośbą o zatwierdzenie nowego regulaminu. O co chodzi? Jest to kolejny efekt wejścia w życie unijnych przepisów o cyfrowych usługach. Przy okazji w komunikatorze pojawiła się też ciekawa nowinka.

Nowy regulamin WhatsAppa od kwietnia 2024 roku

W życie wchodzą dwa unijne rozporządzenia: Akt o usługach cyfrowych (DSA) oraz Akt o rynkach cyfrowych (DMA). Sporo zmieniają one w przestrzeni nowych technologii, co odczuwa także grupa Meta. Jednym ze skutków jest wprowadzenie zaktualizowanych Zasad ochrony prywatności oraz Regulaminu usługi WhatsApp.

Co konkretnie się zmienia? Przede wszystkim wdrażane zostają nowe mechanizmy międzynarodowego przekazywania danych. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i prywatności, a także poprawa przejrzystości podczas przesyłania informacji pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Przedstawiciele WhatsAppa podkreślają przy tym, że nie zmienia się to, co najważniejsze: „Jak zawsze Twoje osobiste wiadomości i połączenia pozostają w pełni zaszyfrowane. Nikt inny nie może ich odczytać ani odsłuchać, nawet [my]”.

Obniżony zostaje również minimalny wiek, jaki trzeba mieć, by móc korzystać z komunikatora. Już nie będzie wynosić 16 lat, a jedynie 13. Tym samym próg ten został ujednolicony w skali globalnej.

W nowych dokumentach można też znaleźć więcej szczegółowych informacji na temat tego, co jest dozwolone w WhatsApp, a co nie, a także o tym, jakimi zasadami rządzą się Kanały. Dodatkowo uwzględniono informacje o wymogu unijnym, który daje użytkownikowi możliwość wysyłania wiadomości z WhatsApp do zewnętrznych aplikacji.

Nowy regulamin będzie obowiązywać od 11 kwietnia 2024 roku. Z jego pełną treścią można zapoznać się tutaj. Z kolei w tym miejscu znajdziesz zaktualizowaną politykę prywatności. W żadnym z tych dokumentów nie wprowadzono zmian, które kazałyby poważnie myśleć o wyrażeniu braku zgody (jeśli dotychczasowe regulaminy nam odpowiadały).

Wyszukiwanie po dacie w WhatsAppie

Niejako przy okazji w WhatsAppie na Androida pojawiła się nowa funkcja. Nieduża, ale praktyczna, o czym użytkownicy innych systemów mogli przekonać się już wcześniej. Umożliwia wyszukiwanie według daty w czatach indywidualnych, jak i grupowych.

Aby skorzystać z tej funkcji, wystarczy rozpocząć wyszukiwanie, a następnie kliknąć ikonkę kalendarza w górnym prawym rogu. To kolejna opcja umożliwiająca zawężenie wyników – od dłuższego już czasu mamy też możliwość przeglądania samych linków czy też plików multimedialnych, co ułatwia odnajdywanie tego, co ważne.