Możesz wypróbować sztuczną inteligencję Samsunga, nawet nie mając Samsunga

Podczas premiery nowych flagowych smartfonów Samsung Galaxy producent bardzo mocno podkreślał ich inteligentne funkcje, zbiorczo określane jako Galaxy AI. Teraz każdy może przekonać na własnym smartfonie, jak one działają.

Galaxy AI na twoim smartfonie z Androidem

Pewne funkcje sztucznej inteligencji, jak to szumnie lubią nazywać producenci elektroniki, już są dostępne na wielu smartfonach. Na przykład różne aplikacje potrafią rozpoznawać obiekty na zdjęciach i proponować zmiany oraz korekty. Spory pakiet takich drobiazgów zaprezentował ostatnio Samsung przy okazji premiery nowych urządzeń z serii Galaxy S24.

Jak te nowe funkcje działają na flagowych smartfonach Samsunga? Możecie o tym przeczytać na przykład tutaj. Jest jeszcze inna opcja: możecie sami się przekonać, jak sprawdzają się one na telefonie. Galaxy AI dostępne jest w formie pokazowej aplikacji Try Galaxy. Jeśli nie boimy się języka angielskiego, możemy przyjrzeć się bliżej Tłumaczeniom na żywo, Asystentowi czatu, Asystentowi notatek, a także funkcji Zakreśl, by wyszukać.

Wystarczy, że odwiedzimy stronę trygalaxy.com. Wykonując kilka czynności tam wskazanych, możemy zainstalować i odpalić aplikację webową, która zapozna nas z możliwościami nakładki systemowej One UI 6.1 oraz inteligentnymi funkcjami Galaxy AI.

Miej Samsunga, nie mając Samsunga

Do tej pory apka Try Galaxy skupiała się na wskazywaniu, jak wygląda i działa One UI 6. To w dalszym ciągu jest dostępne. Na drugim ekranie w uruchomionej symulacji możemy jednak teraz znaleźć coś nowego: widżet przedstawiający możliwości sztucznej inteligencji w zakresie aparatu i innych dziedzin. Dostępne są tam krótkie filmy prezentujące te nowości.

Wśród nich możemy znaleźć Tłumaczenie na żywo, obsługiwane w 13 językach, ułatwiające komunikację z osobami posługującymi się obcym językiem. Jest też Asystent notatek, pomagający organizować zapiski. Obie te opcje dostępne są na smartfonach Galaxy S24 w języku polskim. Mamy też Asystenta fotografii, który pozwala na zmienianie rozmiaru i orientacji zdjęć, a także szybkie usuwanie z nich niechcianych elementów.

Chyba najczęściej używaną opcją z całego tego zestawu będzie Zakreśl, aby wyszukać. To właściwie rozwinięcie możliwości z Obiektywu Google – teraz po prostu można zawęzić wyszukiwanie jakiegoś elementu za pomocą gestu.

Try Galaxy podkreśla także potencjał fotograficzny nowych smartfonów Galaxy S24 – na przykład związany z trybami przybliżenia w zdjęciach nocnych oraz zaawanasowanej stabilizacji obrazu.

Zakładam, że ponownie spędzę kilka chwil w tej aplikacji, by przypomnieć sobie, jak używało mi się kiedyś smartfonów z serii Galaxy Note. Wspomnień czar.