Producent telefonów marki Nokia chce być inny. Odważny czy naiwny?

Obserwuję rynek smartfonów od lat i widziałem już na nim niejedno, w tym porażkę wielu oryginalnych projektów smartfonów. HMD Global, producent telefonów marki Nokia, również stawia na oryginalność. To odważna czy głupia decyzja?

Producent telefonów marki Nokia nie chce iść z prądem

Przy okazji targów MWC 2024 w Barcelonie HMD Global oficjalnie zapowiedziało rynkową premierę telefonu Barbie Flip Phone, a także zdradziło kilka informacji na temat swojej strategii. Jednym z jej elementów jest wprowadzanie na rynek smartfonów, które będzie można łatwo naprawić (w szczególności wymienić roztrzaskany ekran), a także udostępnienie platformy HMD Fusion. Ma ona umożliwić rozbudowanie funkcjonalności urządzeń fińskiej marki i zwiększenie ich możliwości.

Adam Ferguson, kierownik marketingu produktu w HMD Global, w rozmowie z serwisem Digital Trends zdradził kolejne szczegóły strategii firmy, którymi nie podzieliła się ona w trakcie MWC 2024. Okazuje się, że producent początkowo nie zamierza wchodzić w segment premium, choć jednocześnie Ferguson powiedział, że jako marka mamy właściwie nieograniczone ambicje, jeśli chodzi o rozwój w ciągu najbliższych kilku lat.

Na tę chwilę HMD Global skupia się przede wszystkim na stworzeniu łatwych w naprawie urządzeń, jednak nie tylko, bo równocześnie firma chce spopularyzować koncepcję… modułowego smartfona. To od razu zapala czerwoną lampkę, gdyż wszyscy doskonale pamiętamy, jak skończył LG G5 i LG G5 SE oraz Motorole/Lenovo Moto Z wraz z Moto Mods, a także Essential Phone.

HMD Global zamierza jednak podejść do kwestii modułowości w nieco inny sposób. Bazę dla tej koncepcji ma stanowić smartfon HMD Fusion, a dodatkową funkcjonalność zapewnią mu… „etui” o nazwie Smart Outfits. Komunikacja pomiędzy nim a urządzeniem odbywać się ma poprzez złącza sześciopinowe.

Finowie udostępnili zestaw narzędzi do tworzenia Smart Outfitów, więc mogą je zaprojektować też osoby trzecie. Jednocześnie producent wymienił kilka własnych pomysłów – na przykład skaner kodów kreskowych, mikrofon kierunkowy i dodatkowy akumulator.

HMD Global jest świadome, że innym się nie udało

Adam Ferguson przyznał, że jest świadomy, iż inni próbowali już sprzedawać podobny produkt, ale jego zdaniem dużą różnicą między tym, co było wcześniej, a tym, co jest teraz, jest prostota i łatwość. Do spodziewanego sukcesu HMD Fusion i Smart Outfits ma przyczynić się możliwość tworzenia modułów przez osoby trzecie, podczas gdy ani LG, ani Motorola/Lenovo tego nie umożliwiali.

Producent planuje wprowadzić na rynek HMD Fusion latem 2024 roku, podobnie jak pierwsze smartfony z własnym logo oraz Barbie Flip Phone. Niedługo zatem przekonamy się, czy decyzja o stworzeniu modułowego urządzenia okaże się strzałem w dziesiątkę, czy w… kolano. Ja nie wróżę tej koncepcji spektakularnego sukcesu, ale dopiero czas pokaże, jak klienci przyjmą ten pomysł.