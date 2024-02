Nothing Phone 2a będzie mocniejszy niż myśleliśmy

Nothing ma powody do zadowolenia. Firma nie dała się informatorom i udało jej się do ostatniej chwili utrzymać w tajemnicy, jaki układ mobilny otrzyma Phone (2a). No, prawie.

Odliczanie do premiery

Z każdym kolejnym dniem jesteśmy coraz bliżej premiery kolejnego smartfona Nothing. 15 lutego informowaliśmy Was o tym, że jego cena może się okazać nieco bardziej korzystna niż pierwotnie zakładano, a dziś, 20 lutego, na oficjalnym kanale producenta na YouTube pojawił się film zdradzający co nieco na temat wykorzystanego układu mobilnego.

Źródło: Nothing

Większość osób zainteresowanych smartfonem z pewnością czytała zakulisowe informacje dot. specyfikacji. Mieliśmy otrzymać chipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra, dwa aparaty 50 Mpix z tyłu i jeden 32 Mpix z przodu oraz 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+, który odświeża obraz z maksymalną częstotliwością 120 Hz. Okazuje się, że z tym układem mobilnym informatorzy trochę się zagalopowali.

Jedyny taki

Nothing Phone (2a) otrzyma coś, czego nikt się nie spodziewał – SoC MediaTek Dimensity 7200 Pro. Ale zaraz, czy te trzy litery robią aż taką różnicę? Jak najbardziej – jest to bowiem spersonalizowany układ mobilny opracowany na potrzeby tego urządzenia. Jego przewagą na tle ogólnodostępnego chipsetu jest lepsza integracja pomiędzy oprogramowaniem a osprzętem. Jednym z przykładów jest układ zasilania panelu dotykowego czy modem, które są dzięki temu rozwiązaniu o 10% bardziej wydajne energetycznie.

Inną zaletą SoC była możliwość opracowania funkcji Smart Clean. Dzięki niej, w trakcie ładowania urządzenia w nocy pamięć wewnętrzna ulega „defragmentacji”. Ze względu na to, że mamy do czynienia z pamięcią typu flash nie chodzi tu o klasyczny proces znany z dysków talerzowych, a o efekt, jaki wywołuje – dzięki „posortowaniu” plików odczyt i zapis pamięci UFS ma być równie szybki, jak w dniu zakupu urządzenia.

Raymond Zhu, menedżer ds. marketingu produktów podzielił się w trakcie wideo małą ciekawostką przedprodukcyjną. Nothing rozważał bowiem zdecydowanie się na Snapdragona po raz trzeci i brano pod uwagę układy Snapdragon 7s Gen 2 oraz Snapdragon 782G. Koniec końców okazało się, że SoC Qualcomma uzyskiwały jednak nieco niższe wyniki od chipsetu MediaTeka.

A co z wyglądem Nothing Phone (2a)?

Póki co firma stara się utrzymać wygląd nowego urządzenia w tajemnicy. Na szczęście od rozpalania wyobraźni mamy informatorów. Według OnLeaks, który podzielił się renderami z serwisem SmartPrix, Phone (2a) w kolorze Dark Gray może wyglądać następująco:

Wygląd Nothing Phone (2a) wg. OnLeaks (Źródło: SmartPrix)

Widać, że pozycja obiektywów bardziej zgadza się z tym, co widzieliśmy kilka miesięcy temu. Widać też interfejs Glyph z trzema taśmami LED, który nie pojawił się w poprzednim, mniej trafnym renderze. Oprócz wariantu szarego z przezroczystymi pleckami powinniśmy również spodziewać się białej opcji kolorystycznej.

Oczywiście wszystkiego dowiemy się w trakcie oficjalnej premiery, która odbędzie się w trakcie targów MWC 2024 w Barcelonie.