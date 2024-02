Dzięki temu rozwiązaniu baterie w smartfonach mogą być większe

Targi pokroju MWC to, oprócz prezentacji nowych urządzeń i prototypów, szansa na pokazanie nowinek technologicznych, którym nie poświęcamy na co dzień uwagi. Co w trakcie tegorocznej imprezy zaprezentował Micron?

Nowe pamięci do smartfonów na horyzoncie

Podczas codziennego używania smartfona nie doceniamy działań firm, które zaopatrują producentów w potrzebne komponenty. A przecież oprócz oprogramowania czy stylistyki równie ważny jest modem czy pamięć wewnętrzna. Jednym z przedsiębiorstw, które stanowi kluczowe ogniwo dla tego rynku, jest amerykański Micron.

Wizualizacja pamięci UFS 4.0 (Źródło: Micron)

W trakcie targów MWC 2024 producent chipów zaprezentował nowe pamięci wewnętrzne w standardzie UFS 4.0. Czy firma wprowadziła kości o pojemności 2 TB? Niestety nie. To może przyspieszyła prędkość odczytu i zapisu? Pudło. Micron, korzystając z informacji zwrotnych od producentów smartfonów, poszedł w miniaturyzację.

Mały, mniejszy, Micron

UFS 4.0 nowej generacji wyprodukowane przez Microna to nadal kości zbudowane na 232-warstwowej platformie 3D NAND o maksymalnej pojemności 1 TB. Prędkość sekwencyjnego odczytu wynosi 4300 MB/s, a sekwencyjnego zapisu – 4000 MB/s.

Aktualna oferta Microna na 2024 rok. (Źródło: GSMArena)

Nowa pamięć mieści się na powierzchni 9×13 mm. Poprzednik zajmował wewnątrz smartfona prostokąt o wymiarach 11×13 mm. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się to niewielką zmianą, to mówimy tu o 19% mniejszej powierzchni. Firma obiecuje, że więcej wolnej przestrzeni umożliwi producentom smartfonów powiększenie akumulatorów.

Micron w oficjalnej informacji prasowej przypomniał, że pamięci flash to nie tylko krzem i inne metale szlachetne. Firma wprowadziła w ostatnim czasie usprawnienia w zakresie firmware’u. Wśród nich warto wymienić między innymi:

HPM (High Performance Mode) – optymalizuje pracę smartfona pod dużym obciążeniem, przyspieszając uruchamianie aplikacji o 25% względem pamięci UFS 4.0 pozbawionych HPM,

OBR (One Button Refresh) – czyści i optymalizuje dane, co przekłada się na o 10% szybsze uruchamianie aplikacji (w porównaniu do UFS 4.0 bez OBR),

ZUFS (Zoned UFS) – precyzuje miejsce przechowywania danych w pamięci.

Producent pamięci UFS 4.0 wysłał już pierwsze próbki o pojemności 256 GB, 512 GB i 1 TB. Teraz pozostaje czekać, aż chętni skorzystają z nowości Microna, zamontują kości w wersji produkcyjnej i pochwalą się większą pojemnością akumulatorów w nowych urządzeniach.