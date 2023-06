Intel inwestuje w Polsce 4,5 miliarda dolarów!

Premier @MorawieckiM we #Wrocław: Ta inwestycja Intela jest inwestycją szczególną – to najbardziej zaawansowane techniki produkcji, które będą przyciągały jak magnes koljejnych inwestorów i kooperantów. Nie byłoby to możliwe bez współpracy, przede wszystkim z Tobą #PatGensilger. pic.twitter.com/4ZQl5p9nXb— Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 16, 2023