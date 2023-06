Samsung udostępnia smartfonom z serii Galaxy S23 znaczącą aktualizację oprogramowania

To, że Samsung powinien stanowić wzór dla innych producentów, jeśli chodzi o wsparcie, wszyscy doskonale wiemy. Koreańczycy nie zawiedli oczekiwań swoich klientów, ponieważ rozpoczęli udostępnianie znaczącej aktualizacji dla smartfonów z serii Galaxy S23, której wydanie niedawno oficjalnie zapowiedzieli.

Znacząca aktualizacja dla smartfonów z serii Samsung Galaxy S23

Wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby smartfony od wyjęcia z pudełka pracowały idealnie. Niestety nie zawsze tak jest i wtedy pozostaje tylko liczyć, że producent szybko wyda stosowną aktualizację, która wyeliminuje zgłaszane niedogodności. W przypadku serii Galaxy S23 pojawiły się doniesienia o braku ostrości na zdjęciach.

Samsung usłyszał głosy niezadowolenia posiadaczy najnowszych eSek i już na początku czerwca 2023 roku oficjalnie zapowiedział, że naprawi ten błąd w „przyszłej aktualizacji oprogramowania” (takiego dokładnie określenia użył). Na szczęście Koreańczycy nie kazali długo czekać właścicielom flagowców z serii Galaxy S23 na nią, ponieważ już dziś rozpoczęli jej dystrybucję.

Według informacji, które przekazuje serwis SamMobile, najnowsza wersja oprogramowania nosi oznaczenie S91xBXXU2AWF1 („x” to ostatnia cyfra numeru kodowego smartfona – Galaxy S23 to SM-911, Galaxy S23+ to SM-916, a Galaxy S23 Ultra to SM-918) i waży naprawdę dużo, bo aż ~2,2 GB, zatem warto wykorzystać do tego WiFi, jeżeli ktoś ma niewielki pakiet internetu w swoim abonamencie lub innej ofercie telefonicznej, z której korzysta.

Co jeszcze Samsung zawarł w aktualizacji dla smartfonów z serii Galaxy S23?

W wykazie zmian i nowości Samsung nie podaje, co dokładnie zawiera najnowsza aktualizacja – changelog zawiera standardowe formułki, w tym poprawa stabilności i naprawa błędów oraz dalsze ulepszenia wydajności. Użytkownik Twittera, CID, poinformował jednak, że oprócz wyeliminowania problemów z ustawianiem ostrości na zdjęciach, wersja S91xBXXU2AWF1 przynosi subtelną poprawę haptyki i opcję 2x przybliżenia w trybie portretowym, a także zmiany w przetwarzaniu obrazu w trybie nocnym. Ponadto CID twierdzi, że po zainstalowaniu aktualizacji One UI jest super płynne.

Serwis SamMobile podaje, że aktualizacja o oznaczeniu S91xBXXU2AWF1 została już udostępniona w Indonezji, Malezji, Tajlandii i Filipinach, i powinna być sukcesywnie rozsyłana do użytkowników w innych krajach w ciągu najbliższych kilku dni. Jeśli zatem macie Samsunga Galaxy S23, Galaxy S23+ lub Galaxy S23 Ultra, spodziewajcie się jej na dniach.