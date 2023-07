Wyciekły europejskie ceny Samsungów Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5

Samsung zaprezentuje m.in. nowe, składane smartfony już za dwa tygodnie, 26 lipca 2023 roku, w Seulu, stolicy Korei Południowej, czyli swojej ojczyzny. Jeszcze przed oficjalną premierą Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5 pojawiły się informacje na temat ich cen w Europie.

Tyle mają kosztować nowe składane smartfony Samsunga w Europie

Informacje na temat ceny Galaxy Z Flip 5 w Europie pojawiły się już pod koniec czerwca i nie brzmiały zbyt optymistycznie, ponieważ według nich smartfon miał kosztować od 1299 euro za wersję 8/128 GB. I choć być może tak właśnie będzie w Grecji, to według serwisu Dealabs za następcę Galaxy Z Flip 4 z 256 GB wbudowanej pamięci mieszkańcom Francji przyjdzie zapłacić… 1199 euro. Z kolei za wariant z 512 GB pamięci wewnętrznej Samsung ma sobie zażyczyć w tym kraju 1339 euro.

Atrapa smartfona Samsung Galaxy Z Flip 5 (źródło: Slashleaks)

Dla przypomnienia, sugerowana cena Galaxy Z Flip 4 w momencie premiery dla rynku europejskiego została ustalona na 1099, 1159 euro i 1279 euro, odpowiednio za konfigurację 8/128 GB, 8/256 GB i 8/512 GB. Oznacza to zatem podwyżkę ceny, aczkolwiek nie aż tak wielką, jak się do tej pory spodziewaliśmy. Jak to przełoży się na ceny w Polsce – jeszcze nie wiemy, ale przypomnijmy, ile kosztował na start poprzednik:

5149 złotych za 8/128 GB,

5449 złotych za 8/256 GB,

5999 złotych za 8/512 GB.

Jeśli natomiast chodzi o cenę Galaxy Z Fold 5, to portal Dealabs podaje, że wersja 256 GB będzie kosztowała we Francji 1899 euro, wariant 512 GB – 2039 euro, a model z 1 TB wbudowanej pamięci wewnętrznej 2279 euro. Poprzednik w analogicznych konfiguracjach zadebiutował w sierpniu 2022 roku na europejskim rynku w cenach odpowiednio 1799 euro, 1919 euro i 2159 euro. W tym przypadku mamy zatem do czynienia z podwyżką już o co najmniej 100 euro (równowartość ~440 złotych).

Dla przypomnienia, w Polsce Samsung Galaxy Z Fold 4 kosztował na start 8399 złotych za wersję 12/256 GB, 8999 złotych za wariant 12/512 GB oraz 9999 złotych za konfigurację 12 GB/1 TB.

Jest jednak sposób, żeby zaoszczędzić

Osoby, które noszą się z zamiarem kupienia nowego składanego smartfona Samsunga zaraz po jego premierze, mogą nieco zaoszczędzić. W jaki sposób? Trzeba zapisać się do newslettera na stronie producenta, dzięki czemu otrzymacie dodatkowy benefit o wartości od 100 do 250 złotych. A jeśli kupicie urządzenie w ciągu 59 pierwszych godzin przedsprzedaży, dostaniecie dodatkowo w prezencie słuchawki Galaxy Buds 2 w kolorze czarnym.