Cyfryzacja administracji postępuje – zaoszczędzisz czas i pieniądze

Choć wiele osób wręcz się wzdryga na samą myśl o tym, że musi załatwić jakąś sprawę urzędową, to i tak mieszkańcy Polski mają to szczęście, że mogą to coraz częściej zrobić, nie wychodząc z domu. Cyfryzacja administracji wciąż trwa – nowe przepisy sprawią, że oszczędzicie nie tylko czas, ale i pieniądze.

Cyfryzacja administracji postępuje

Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji, powiedział, że cyfryzacja urzędów ma optymalizować koszty, poprawić jakość i bezpieczeństwo usług publicznych, a także ułatwić życie obywatelom. Sprawy urzędowe powinniśmy załatwiać szybko i sprawnie. Skorzystają zatem na niej wszystkie strony, szczególnie że wciąż jest co usprawniać, choć na szczęście lista rzeczy do poprawy powoli się skraca.

Jedną z nowości, jakie przyniesie kolejny etap cyfryzacji administracji, są e-Pełnomocnictwa. Jak nazwa wskazuje, jest to elektroniczne pełnomocnictwo, które będziecie mogli udzielić wybranej przez Was osobie (lub osobom), dzięki czemu załatwią one w Waszym imieniu sprawy urzędowe, a także odbiorą list polecony z poczty. Co najważniejsze: e-Pełnomocnictwa mają być gromadzone w nowym Rejestrze Pełnomocnictw Elektronicznych, do którego dostęp będą mogły uzyskać podmioty publiczne. Oznacza to niedopuszczenie do sytuacji, gdy w jakimś urzędzie odmówią Wam jego uznania.

Kolejną nowością, jakie przyniesie cyfryzacja administracji, są e-Płatności, czyli możliwość opłacenia na przykład podatku od nieruchomości czy innych zobowiązań administracyjnych za pomocą różnych metod płatności (w tym BLIKA), w tym poprzez aplikację mObywatel 2.0, która zostanie udostępniona już 14 lipca 2023 roku. Co ważne: urzędy same mają przypominać o konieczności opłacenia należności, a do tego same uzupełnią należną kwotę i rachunek do wpłaty, zatem obywatel nie będzie musiał ich pamiętać/szukać/znać.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Za pośrednictwem wspomnianego przed chwilą programu (i nie tylko) będzie można również zastrzec numer PESEL, aczkolwiek dopiero od czerwca 2024 roku. Mimo wszystko warto na to z niecierpliwością czekać, bowiem mechanizm ten uniemożliwi zaciąganie zobowiązań finansowych, dokonywanie czynności u notariusza i wykupienie usług (wraz ze sprzętem) oraz wyrobienia duplikatu karty SIM u operatora w przypadku kradzieży tożsamości.

Jakie jeszcze udogodnienia przyniesie dalsza cyfryzacja administracji?

Zapowiedziana cyfryzacja obejmuje również wprowadzenie dwóch nowych e-usług. Pierwszą jest możliwość złożenia wniosku online o paszport lub paszport tymczasowy dla osoby do 12. roku życia. Druga zaś dotyczy sytuacji, w której mężczyzna i kobieta chcą zawrzeć związek małżeński – takie osoby będą mogły złożyć online kierownikowi urzędu stanu cywilnego zapewnienie o braku okoliczności, które uniemożliwiają zawarcie takiego związku.

Ponadto przygotowywane przepisy dadzą samorządom możliwość zniesienia opłat za zdjęcia do dowodu osobistego, zwolnią przedsiębiorców z obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz zakładają utworzenie Systemu Domowej Opieki Medycznej w celu zapewniania opieki zdrowotnej i kompleksowej usługi zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów.

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że znowelizowane przepisy (zobowiązujące również urzędy do posiadania systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją) wejdą w życie w ciągu najbliższych miesięcy.