Do oferty Huawei dołączyły nowe, tanie słuchawki – FreeBuds SE 2

W portfolio Huawei można znaleźć mnóstwo różnych słuchawek, zarówno dla bardziej, jak i mniej wymagających użytkowników. Nowe FreeBuds SE 2 są skierowane do tych ostatnich, ale wcale nie oznacza to, że nie są interesujące.

Specyfikacja słuchawek Huawei FreeBuds SE 2

W przypadku tych słuchawek producent akcentuje przede wszystkim bardzo długi czas pracy – łącznie, uwzględniając korzystanie z etui, ma on sięgać nawet 40 godzin. Na pojedynczym ładowaniu FreeBuds SE 2 mają zaś działać do 9 godzin. Dla porównania, w przypadku FreeBuds SE jest to odpowiednio 24 i 6 godzin, zatem różnica jest znacząca. Ponadto Huawei zaimplementował technologię szybkiego ładowania – 10-minutowe zapewni zapas energii wystarczający na 3 godziny słuchania muzyki.

FreeBuds SE 2 (fot. producenta)

Słuchawki będą łączyły się (najczęściej) ze smartfonem z wykorzystaniem technologii Bluetooth 5.3. Posiadacze urządzeń Huawei sparują FreeBuds SE 2 w mgnieniu oka, bowiem wystarczy, że otworzą etui, a na ekranie ich telefonu wyskoczy okienko z odpowiednim komunikatem – wystarczy dotknąć „połącz” i gotowe.

Najnowsze słuchawki chińskiej marki mogą też pochwalić się odpornością na pył i wodę zgodną z kryteriami standardu IP54. Obsługują one również sterowanie dotykiem, a za pomocą aplikacji Huawei Smart Life można dodać niestandardowe polecenia dotykowe oraz skorzystać z equalizera. Przydatna na co dzień może okazać się także funkcja „Znajdź”, która – jak nietrudno się domyślić – pomoże znaleźć zawieruszone słuchawki, ponieważ umożliwi odtworzenie głośnego dźwięku z FreeBuds SE 2.

Warto też wspomnieć, że jedna słuchawka waży tylko 3,8 grama, podczas gdy waga poprzedniej generacji wynosi 5,1 grama. Może się to wydawać niezauważalne, ale biorąc pod uwagę znacznie dłuższy czas pracy jest to naprawdę imponujące.

Cena słuchawek Huawei FreeBuds SE 2

Nowe słuchawki FreeBuds SE 2 trafiły już do sprzedaży w Chinach, gdzie standardowo będą sprzedawane za 199 juanów (równowartość ~110 złotych), aczkolwiek aktualnie mieszkańcy Chin mogą je kupić w przedsprzedaży za 179 juanów (~100 złotych). Model ten występuje w tylko jednej wersji kolorystycznej – białej.

FreeBuds SE 2 (fot. producenta)

Można się spodziewać, że słuchawki FreeBuds SE 2 będą dostępne również w innych krajach, w tym w Polsce, aczkolwiek jeszcze nie znamy daty ich premiery poza Chinami. Dla przypomnienia, FreeBuds SE zadebiutowały na polskim rynku pod koniec lipca 2022 roku i kosztowały na start 199 złotych (w promocji przez pierwszych kilka dni 179 złotych). W Chinach zaś 369 juanów.