Biedronka postawi setki ładowarek aut elektrycznych przy swoich sklepach

Zdecydowanie jest to ważna informacja dla rozwoju elektromobilności w Polsce. Biedronka i Powerdot postawią setki ładowarek. Warto zaznaczyć, że będą to szybkie ładowarki DC.

Biedronka ma ambitne plany

Wcześniej mogliśmy usłyszeć, że Biedronka zamierza pod swoimi sklepami stawiać ładowarki, na których będzie można ładować coraz popularniejsze samochody elektryczne. Wówczas nie znaliśmy jednak szczegółów, ale teraz jak najbardziej możemy stwierdzić, że plany są ambitne, a ładowarki znacząco wpłyną na poprawę infrastruktury w Polsce.

Z danych opublikowanych w ramach Licznika Elektromobilności wynika, że pod koniec maja 2023 roku w Polsce funkcjonowało 2836 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5597 punktów). Jednak tylko 31% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC) – 869 stacji.

Biedronka ogłosiła właśnie, że zamierza postawić nowe ładowarki przy swoich sklepach. Warto odnotować, że ich operatorem będzie firma Powerbot, która może pochwalić się już sporym doświadczeniem w elektromobilności. Teraz czas na najlepsze informacje, bowiem – jak już wspomniałem – cała inicjatywa zapowiada się bardzo obiecująco. Otóż do końca 2024 roku ładowarki pojawią się w aż 600 lokalizacjach.

Ładowarki pojawią się zarówno w wielkich aglomeracjach, jak i mniejszych miastach, a każde urządzenie jednocześnie będzie mogło ładować do trzech aut. Tym samym powstanie 1800 punktów ładowania. Dowiedzieliśmy się również, że jeszcze w tym roku powstanie co najmniej 150 tego typu urządzeń przy sklepach sieci Biedronka.

Ładowarki pozwolą szybko uzupełnić energię w akumulatorach

Nie dość, że Biedronka wraz z Powerdot zamierzają uruchomić naprawdę sporo nowych ładowarek, to jeszcze nie będą to wolne ładowarki AC. Każda stacja dostępna przy wybranych sklepach będzie dysponować mocą 120 kW, co jak najbardziej może oznaczać, że podczas dłuższych zakupów naładujemy duży akumulator do 80%, zyskując w ten sposób nawet kilkaset kilometrów zasięgu.

Stacje będą wyposażone w trzy złącza: CCS, CHAdeMO oraz Type 2. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy naładują nie tylko niemal każdego elektryka, ale również hybrydę typu plug-in. Korzystanie z urządzeń zlokalizowanych przy sklepach sieci Biedronka nie będzie wymagało zakładania konta, używania aplikacji ani opłacania jakiegokolwiek abonamentu. Możliwe będą różne formy płatności: kartą bankową poprzez wbudowany terminal do kart płatniczych, kodem QR bez rejestracji, a także kartą RFiD w ramach roamingu (dzięki czemu obsłużeni zostaną również abonenci innych dostawców usługi ładowania).

Przyznam, że dla mnie jest to rewelacyjna wiadomość. Zdecydowanie nowe ładowarki ułatwią mi podróżowanie samochodem elektrycznym po Polsce. Dodam, że pierwsze dwie stacje zostały już uruchomione przy ul. Sytej i Pałacowej w Warszawie i nie mogę się doczekać, aby je sprawdzić.