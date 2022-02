Ten smartfon możesz mieć z Google lub bez. Ty decydujesz (jeżeli masz ~9 tysięcy)

W Polsce dostępne są już smartfony i tablety bez Usług Mobilnych Google. W ich przypadku nie ma jednak wyboru – GMS oficjalnie nie są dla nich dostępne. W tym natomiast klient może wybrać, czy chce, aby aplikacje Google były zainstalowane fabrycznie na urządzeniu, czy nie.

Ultrabezpieczne smartfony dostępne dla klientów z Polski

Na polskim rynku oficjalnie dziś zadebiutowały dwa ultrabezpieczne smartfony fińskiej marki Bittium – Tough Mobile 2 i Tough Mobile 2 C. Co ciekawe, ten pierwszy dostępny jest zarówno w wersji z preinstalowanymi aplikacjami Google, jak i bez nich. Z kolei drugi ma aż dwa systemy operacyjne – Android 10 i Bittium Secure OS. Ten ostatni jest hermetycznym środowiskiem, zapewniającym 100% bezpieczeństwo danych, które nie powinny trafić w jakiekolwiek inne ręce (bo są niejawne lub/i poufne).

Tough Mobile 2 (źródło: Bittium)

Według deklaracji producenta, smartfony z rodziny Tough Mobile 2 oferują najwyższy dostępny na rynku mobilnym poziom bezpieczeństwa, ponieważ zgromadzone na nich dane są chronione zarówno na poziomie sprzętowym, jak i systemowym. Do tego użytkownicy mogą wykupić usługi Bittium Secure Suite, które dają dostęp do szyfrowanej komunikacji end to end (E2EE) w ramach organizacji oraz pozwalają na transfer szyfrowanych danych i zdalne zarządzanie urządzeniem.

To jednak nie jedyne elementy zabezpieczające Bittium Tough Mobile 2 i Tough Mobile 2 C. Konstrukcja smartfonów pozwala bowiem wykryć m.in. próbę zainstalowania podsłuchu – w urządzeniach znajdują się wewnętrzne czujniki oraz zasilające je dodatkowe baterie, które wykryją, jeżeli ktoś będzie próbował otworzyć obudowę i dostać się do środka. Ponadto oferują one fizyczny przycisk, za pomocą którego aktywuje się tryb prywatny (odłącza on mikrofony, aparaty i uniemożliwia dokładny odczyt danych z sensorów, takich jak akcelerometr czy GPS).

Smartfony Bittium z serii Tough Mobile 2 zapewniają jednak nie tylko ultrawysoki poziom bezpieczeństwa i prywatności, ale też oferują bardzo wytrzymałą obudowę – w obu przypadkach jest ona wykonana ze stopu magnezu, a do tego może pochwalić się certyfikatami MIL-STD-810G oraz IP67 (odporność na kurz i wodę).

Jeżeli natomiast chodzi o specyfikację, to Bittium Tough Mobile 2 i Tough Mobile 2 C wyposażono m.in. w 5,2-calowe ekrany o rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli, procesor Qualcomm Snapdragon 670 z dedykowanym Secure Element, 4 GB RAM, 64 GB pamięci wbudowanej typu eMMC (+ microSD do 256 GB), aparat 12 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie, moduł NFC, podwójne głośniki na przodzie, dual SIM (hybrydowy: 2x SIM lub SIM + microSD) i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Smartfony zasilają akumulatory o pojemności 3000 mAh (ładowanie przez USB-C ze wsparciem dla OTG; ładowarka w zestawie). Oba modele mają podobne wymiary i wagę – odpowiednio 148,3×77,5×9,65 mm i 194 gramy.

Tough Mobile 2 (źródło: Bittium)

Sugerowane ceny smartfonów z linii Bittium Tough Mobile 2 w Polsce nie zostały podane, aczkolwiek u jednego z oficjalnych dystrybutorów Tough Mobile 2 kosztuje 1590 funtów (równowartość ~8700 złotych), a Tough Mobile 2 C – 2900 funtów (~15900 złotych).