Galaktyczne Dual Sense to więcej niż nowy kolor

Pod koniec zeszłego roku, Sony wprowadziło na rynek galaktyczną linię kontrolerów Dual Sense, przeznaczonych ekskluzywnie dla PlayStation 5. Jak się okazało w niedawnych testach, kolor nie jest jedyną zaistniałą zmianą.

Reklama

Kosmiczne zmiany w Dual Sense

Przede wszystkim – mocniejsze sprężyny w adaptacyjnych triggerach. Jest to rozwiązanie mające zapobiec ich częstym awariom, jakie pojawiały się w oryginalnym modelu. Jest to kluczowe w przypadku gier wykorzystujących potencjał tego kontrolera. A ku mojemu zaskoczeniu, wychodzi ich naprawdę coraz więcej, nie tylko z rąk PlayStation Studios.

9 Ocena 10 Ocena

Najbardziej jednak cieszą mnie usprawnione gałki analogowe. Głównie dlatego, iż pod koniec zeszłego roku, zostałem zmuszony skontaktować się z lokalnym oddziałem PlayStation, celem gwarantowanej wymiany kontrolera. Lewa gałka zaczęła driftować jak szalona, a to nie powinno mieć miejsca w padzie za ponad 300 złotych.

Reklama

Jeżeli chcecie zobaczyć dokładniejsze zmiany, jakie spotkały galaktyczne kontrolery Dual Sense, kanał TronicsFix przygotował ich dokładną analizę. Możecie zobaczyć ją dokładnie pod tym akapitem.

Dostępność akcesoriów do PlayStation 5

Nie będę ukrywać, z tym jest różnie. Najłatwiej wyrwać galaktyczne kontrolery Dual Sense, choć trudno znaleźć coś poniżej 320 złotych. O wiele trudniej jest z bocznymi panelami do PlayStation 5. Te jeszcze nie miały swojej oficjalnej premiery w Polsce, więc ich dostępność jest mocno ograniczona. Jednocześnie, nic nie stoi na przeszkodzie, by zamówić je z polskiego oddziału Amazon. Ich ceny zaczynają się od 265 złotych.

Z pozostałymi akcesoriami, nie ma raczej większego problemu. Piloty, stacje dokujące, czy wreszcie słuchawki Sony Pulse 3D, powinny być dostępne od ręki w największych sklepach w Polsce.

Oczywiście, z konsolami PlayStation 5 jest nieco trudniej. Sieci namolnie wrzucają do zestawów kolejne zbędne gry i akcesoria, żeby podbić ich cenę do okolic 3000 złotych. Nie jest to najlepsza praktyka, lecz sklepy również chcą zarobić. Dodatkowy sprzęt zawsze można później odsprzedać, a konsolą cieszyć się w domowym zaciszu. To jest, jeśli uda się Wam ją kupić.

Wprowadzono niepoprawny url do wpisu z oiot.pl, poprawny format powinien wyglądać tak: „https://oiot.pl/facebok-messenger-grupowe-efekty-ar/”.