Samsung Galaxy Watch sprawdzi, jak często jesz marchewki

Jak wynika ze zmian odkrytych w kodzie One UI Watch 8, smartwatche Galaxy Watch pozwolą zmierzyć poziom beta-karotenu w skórze. Co ciekawe, do wykonania pomiaru trzeba będzie ściągnąć zegarek z nadgarstka.

Pomiar beta-karotenu pojawi się w smartwatchach Samsunga

Na początku stycznia, podczas premiery serii Samsung Galaxy S25, mogliśmy dowiedzieć się, że Koreańczycy zamierzają wprowadzić indeks antyoksydacyjny w aplikacji Samsung Health. Wypada dodać, że mamy do czynienia ze wskaźnikiem, którego zadaniem będzie ocena diety, a dokładniej tego, czy zawiera odpowiednią ilość przeciwutleniaczy.

Teraz dowiedzieliśmy się, że dane do omawianego wskaźnika będą dostarczane z wykorzystaniem smartwatchy. Niewykluczone, że konieczne będzie wyposażenie się w jeden z tegorocznych modeli – starsze mogą nie obsługiwać nowego pomiaru. Warto tutaj wspomnieć, że niedawno poznaliśmy trochę danych na temat Galaxy Watch Ultra 2 i Galaxy Watch 8 Classic.

Otóż użytkownicy smartwatchy Samsunga będą mogli wykonać pomiar poziomu beta-karotenu w skórze. Beta-karoten ma działanie antyoksydacyjne, a więc jest przeciwutleniaczem. Wspomniane w tytule marchewki są jego bogatym źródłem, a to z kolei oznacza, że zdecydowanie warto uwzględnić je w diecie.

(źródło: Android Authority)

Wzmianki o opisywanej funkcji znalazły się w plikach One UI Watch 8. Nie musi to jednak oznaczać, że rozwiązanie zostanie udostępnione od razu wraz z tym systemem operacyjnym. Może być dostarczone nieco później wraz z mniejszą aktualizacją. Za takim scenariuszem przemawiają informacje wskazujące, że indeks antyoksydacyjny ma pojawić się w drugiej połowie tego roku – dokładny harmonogram nie jest znany.

Trzeba będzie zdjąć Galaxy Watcha

Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, w celu wykonania pomiaru konieczne będzie ściągnięcie zegarka z nadgarstka. Funkcja wymaga bowiem dołożenia kciuka do czujnika umieszczonego na spodzie urządzenia, aby otrzymać możliwie najdokładniejsze wyniki. Następnie palec trzeba będzie mocno docisnąć i trzymać w ten sposób przez 10 sekund.

(źródło: Android Authority)

Wyniki z pomiaru przejrzymy z poziomu smartwatcha, a także pojawią się one w aplikacji Samsung Health na smartfonie. Skoro już jesteśmy przy zegarkach Samsunga, to należy przypomnieć, że Galaxy Watche nie dostaną aktualizacji One UI 7 Watch.