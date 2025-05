Sztuczna inteligencja jest realnym zagrożeniem. Oto dowody

Sztuczna inteligencja to pojęcie znane już zarówno młodszym, jak i starszym osobom. Wiele z nich obawia się jej wpływu na ich życie. Najnowsze badanie udowadnia, że obawy te nie są nieuzasadnione.

Sztuczna inteligencja zabiera ludziom pracę. Badania to potwierdzają

Polska platforma webinarowa Click Meeting (która podczas pandemii COVID-19 biła rekordy popularności) przeprowadziła w kwietniu 2025 roku badanie na reprezentatywnej grupie 1000 osób w wieku powyżej 18 lat, którego tematem była sztuczna inteligencja.

Aż 27% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że rozwój AI stanowi zagrożenie dla pracowników w Polsce. Nie są to jednak tylko obawy, tylko fakt, ponieważ co 10. przepytana osoba powiedziała, że zetknęła się osobiście z sytuacją, w której sztuczna inteligencja pozbawiła kogoś pracy.

W 2,5% przypadków był to sam badany, w 5% bliski lub znajomy, a 3% współpracownik. Z kolei co piąta przepytana osoba przyznała, że słyszała o takim przypadku, aczkolwiek nie spotkała się z nim osobiście. Obawy o to, że sztuczna inteligencja zabierze ludziom pracę, nie są zatem nieuzasadnione, ponieważ już się to dzieje.

Sztuczna inteligencja nie jest jednak (tylko) wrogiem dla Polaków

Pomimo obaw, Polacy uważają, że rozwój sztucznej inteligencji jest szansą dla polskich pracowników – stwierdziło tak 25% badanych. Ponad ⅓ tak nie uważa, ale też nie uważa AI za zagrożenie.

Mieszkańcy Polski są również zdania, że szkolenia, których tematem byłaby sztuczna inteligencja, powinny być powszechne w firmach czy szkołach – stwierdziło tak aż 70% respondentów. Są one zdecydowanie potrzebne, ponieważ aż 25% pytanych nie było w stanie określić swoich umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi wykorzystujących AI, a tylko 35% powiedziało, że w ich przypadku są dobre lub bardzo dobre.

Jak dużo Polaków korzysta z narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję?

Sztuczna inteligencja nie jest jednak tak bardzo obca Polakom, ponieważ 34% z nich wykorzystuje ją do wyszukiwania informacji (to najpopularniejsze zastosowanie), 21% do generowania tekstu, 13% do analizy danych, a 10% do generowania obrazów i prezentacji.

Z drugiej strony, aż 48% Polaków powiedziało, że nie korzysta na co dzień z technologii wykorzystujących sztuczną inteligencję. To bardzo duży odsetek, który należałoby zmniejszyć. Nie tylko dlatego, że AI może być przydatna w życiu, ale też dlatego, że osoby znające zasady działania sztucznej inteligencji byłyby bardziej skłonne rozpoznać, że mają do czynienia z tworem AI w internecie – a na nich coraz częściej opierają się oszustwa, które dla laika wyglądają jak rzeczywistość, prawda.