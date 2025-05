Aplikacja Oura bogatsza o dwie nowe, nieoczywiste funkcje

Do aplikacji Oura dołączają nowe funkcje ukierunkowane na metabolizm użytkownika. Inteligentny pierścień wraz z apką daje coraz szerszy wgląd w działanie ludzkiego organizmu – w czym pomoże tym razem?

Na rynek trafia coraz więcej smart pierścieni. Jednym z takich urządzeń jest Oura Ring, który z każdą aktualizacją oferuje kolejne, przydatne funkcje. W marcu 2025 roku do apki Oura wprowadzono ulepszenia w zakresie monitorowania zdrowia kobiet, a teraz aplikacja pomoże lepiej kontrolować metabolizm.

Aplikacja Oura dzięki AI przeanalizuje posiłek

Do listy funkcji aplikacji Oura dołącza Meals (Posiłki). Wystarczy jedno szybkie zdjęcie posiłku wraz z jego krótkim opisem, aby sztuczna inteligencja przeanalizowała danie i przedstawiła wpływ wykrytych składników na zdrowie.

Apka przekaże użytkownikowi informacje na temat zawartości białka, błonnika, poziomu przetworzenia, cukrów, tłuszczu i węglowodanów w posiłku. Poziom danego składnika jest oznaczany jako niski, średni i wysoki. Ponadto, AI zasugeruje sugestie zmian w posiłku. Dzięki temu użytkownik ma dowiedzieć się, czy jego wybory i nawyki żywieniowe są właściwe i w jaki sposób mógłby je poprawić.

Sekcja Meals obejmuje też specjalny, 24-godzinny zegar, na którym wyświetlane są godziny snu oraz pobudek. Z jego pomocą użytkownik może dostosować i zoptymalizować nawyki żywieniowe, które mogą poprawić sen czy wpłynąć na zwiększenie poziomu energii.

Funkcja skanowania posiłku (źródło: Oura)

Twórcy pierścienia zaznaczają, że w przeciwieństwie do tradycyjnych aplikacji, sztuczna inteligencja nie skupia się na kaloriach. Meals ma pomagać użytkownikowi w lepszym zrozumieniu wpływu danego posiłku na ogólny stan zdrowia i samopoczucie.

Aplikacja Oura pomoże w monitorowaniu poziomu glukozy

Do aplikacji Oura dołącza też funkcja analizy poziomu glukozy, która przeprowadzana jest w oparciu o biosensor glukozy Stelo. Urządzenie to instalowane jest na ramieniu i wykonuje pomiar co 15 minut. Taka częstotliwość jest wystarczająca, aby sprawdzić reakcję organizmu na dany posiłek, aktywność, nawyki. Monitoring przeprowadzany jest zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Zmienność poziomu glukozy w ciągu dnia przedstawiana jest na wykresie.

Jak zaznaczają twórcy Oura Ring, zintegrowanie czujnika glukozy Stelo z aplikacją pomoże w:

ocenie codziennych nawyków i ich wpływu na poziom glukozy,

zoptymalizowaniu planu ćwiczeń,

wykryciu produktów spożywczych oddziałujących w szczególny sposób na organizm użytkownika,

poszukiwaniu metod poprawy samopoczucia.

Opcja ta jest na ten moment dostępna wyłącznie dla użytkowników z USA, którzy korzystają z aplikacji w języku angielskim. Firma Oura zaznacza, że ich inteligentny pierścień nie jest urządzeniem medycznym, a funkcje monitorowania glukozy nie mogą zastąpić urządzenia medycznego ani służyć do diagnozowania czy leczenia chorób, takich jak cukrzyca.