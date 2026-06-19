Wystarczy jeden sprzęt. Zastąpi dzbanek, czajnik i saturator

Wielofunkcyjne dyspensery i dystrybutory wody nie cieszą się w naszym kraju bardzo dużą popularnością, a przynajmniej nie w domach – przegrywając z ekspresami i tradycyjnymi dzbankami filtrującymi. Urządzenia, takie jak Jimmy R9, R9 Pro i Matrix M9 Pro mogą jednak to zmienić, uwalniając część społeczeństwa od plastikowych butelek.

Nowe urządzenia Jimmy R9, R9 Pro i Matrix M9 Pro filtrują wodę, ale na wcale na tym nie kończą

Opisywane nowości to nablatowe systemy zapewniające natychmiastowy dostęp do przefiltrowanej wody. Nie wymagają montażu ani podpięcia do sieci wodociągowej. Wystarczy podłączyć przewód do gniazdka i napełnić zbiornik wodą z kranu. Oczyszczają ją, stosując sterylizację UV-C i technologię odwróconej osmozy, eliminującą tzw. wieczne chemikalia, azotany, fluor, ołów, kadm, chrom, rtęć, chlor i bakterie z grupy coli.

Modele Jimmy R9 i R9 Pro zostały zaprojektowane w taki sposób, by zastąpić tradycyjne dzbanki filtrujące, jak również czajniki, jako że oferują podgrzewanie wody do temperatur umożliwiających zaparzenie kawy czy herbaty. Dodatkowo model R9 Pro oferuje chłodzenie wody (do temperatury 10-15 stopni Celsjusza) i cechuje się nieco większą pojemnością (5,5 litra vs 5 litów).

Jimmy R9 Pro (fot. Jimmy)

Seria Matrix idzie o krok dalej, stanowiąc także alternatywę dla saturatora (oferując wodę gazowaną) i kostkarki do lodu, a dodatkowo oferując funkcję alkalicznej remineralizacji wody. Jimmy Matrix M9 Pro nie potrafi jednak tego wszystkiego od razu po wyjęciu z pudełka. Jego charakterystyczną cechą jest modułowy system AquaLink pozwalający na rozbudowanie bazy o dodatkowe funkcje.

I tak właśnie moduł S9 umożliwia przygotowanie schłodzonej wody gazowanej, a I9 tworzy kostki lodu lub kruszony lód z wody filtrowanej. Tutaj jednak trzeba zwrócić uwagę na pewien szczegół – otóż Matrix M9 Pro bez dodatkowych modułów nie oferuje chłodzenia wody (na uzyskanie zimnego napoju pozwalają jedynie wspomniane przed momentem dodatki).

Jimmy Matrix M9 Pro z modułem I9 (fot. Jimmy)

We wszystkich trzech przypadkach dużymi atutami mogą być również: pojemny zbiornik na wodę (min. 5 litrów), błyskawiczne podgrzewanie (w kilka sekund) oraz duży panel dotykowy zapewniający intuicyjną obsługę.

Ile kosztują systemy filtracji Jimmy R9, R9 Pro i Matrix M9 Pro?

Urządzenia oficjalnie zadebiutowały na polskim rynku, a z okazji premiery przygotowana została oferta promocyjna. Oto jak kształtują się regularne i obniżone ceny poszczególnych modeli:

Jimmy R9 – 1699 złotych (w promocji: 1449 złotych),

Jimmy R9 Pro – 2199 złotych (w promocji: 1999 złotych),

Jimmy Matrix M9 Pro – 1799 złotych (w promocji: 1549 złotych),

moduł Jimmy S9 do saturacji – 899 złotych (w promocji: 719 złotych),

moduł Jimmy I9 do lodu – 1499 złotych (w promocji: 1279 złotych).

Gdzie kupić? Jimmy R9 Pro ok. 1999 zł Allegro Media Markt RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.