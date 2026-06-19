Pokochasz albo znienawidzisz ten odkurzacz. Decyzja należy do Ciebie

Na polskim rynku zadebiutował nowy, bezprzewodowy odkurzacz pionowy Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty. Model ten ma wyróżniać się lekkością, zwinnością i inteligencją oraz motywować nie tylko do regularnego sprzątania, ale też sprawiać, by czynność ta była dokładna.

Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty – dokładne odkurzanie to nie wszystko

Z badań zleconych przez Shark wynika, że coraz więcej Polaków (aż 74%) stawia na krótkie, ale częstsze sprzątanie, zamiast wielkiego sobotniego sprzątania. Ponadto co trzeci zapytany Polak twierdzi, że nowoczesny, bezprzewodowy odkurzacz zachęciłby go do spontanicznego i częstszego odkurzania. Regularność to jednak nie wszystko, bo liczy się również dokładność – szczególnie w mieszkaniach, gdzie przebywają zwierzęta, a sierść i alergeny osiadają w każdym kącie. Rozwiązaniem może być nowy sprzęt zaanonsowany przez Shark.

Odkurzacz PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty oferuje pięć inteligentnych technologii opartych na czujnikach, które odpowiedzialne są za analizowanie otoczenia i reagowanie w zależności od sytuacji. Należą do nich:

Reveal Technology – oświetlenie uwidaczniające kurz w taki sposób, aby użytkownik nie pominął żadnego miejsca na podłodze,

Dirt Detect – system odpowiedzialny za wykrywanie bardziej zabrudzonych miejsc i automatyczne zwiększenie mocy ssania,

Edge Detect – system, który wykrywa ściany i narożniki oraz zwiększa w tych miejscach moc ssania,

Floor Detect – system rozpoznawania rodzaju podłogi i dostosowania do niej prędkości obrotowej,

Direct Detect – system pozwalający na jednoczesne zbieranie brudu podczas jazdy odkurzaczem do przodu i do tyłu.

Odkurzacz PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty (źródło: Shark)

Ten nowy odkurzacz pionowy Shark łączy zwinność, lekkość i inteligencję

Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty waży około 3,5 kilograma i został wyposażony w akumulator, który – zgodnie z deklaracją producenta – może pracować do 60 minut na jednym ładowaniu. Shark twierdzi, że model ten wyróżnia się smukłą konstrukcją, co sprawia, że użytkownik powinien być w stanie dotrzeć w trudnodostępne zakamarki.

Odkurzacz PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty (źródło: Shark)

Dodatkowe wsparcie w sprzątaniu stanowić ma też szczotka Turbo Slim Detect z funkcją samooczyszczenia i ograniczająca nawijanie się sierści zwierząt. Z kolei rura ssąca zgina się, co ma ułatwiać w dotarciu po meble o niewielkim prześwicie. Wygodną opcją jest też Auto-Empty Dock, czyli stacja dokująca, która automatycznie opróżnia pojemnik na kurz – zgodnie z deklaracją Shark stacja ta pomieści kurz zebrany podczas nawet 45 dni sprzątania.

Odkurzacz PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty (źródło: Shark)

Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty zadebiutował już na polskim rynku i jest dostępny w sklepie producenta oraz u wybranych partnerów handlowych. Urządzenie wyceniono na 2099,99 złotych. Warto wspomnieć, że na sprzęt obowiązuje 5-letnia gwarancja (po rejestracji produktu) i 2-letnia gwarancja na akumulator.