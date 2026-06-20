mObywatel przeprowadzi ważną aktualizację. O tym musisz pamiętać

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało aktualizację certyfikatów dokumentów w aplikacji mObywatel. Oto, co należy wiedzieć.

Aktualizacja certyfikatów dokumentów w mObywatelu

Użytkownicy mObywatela powinni wiedzieć, że na sierpień 2026 roku zaplanowana jest standardowa aktualizacja certyfikatów dokumentów przechowywanych w aplikacji. Celem procesu jest przedłużenie ważności certyfikatów, dzięki czemu dokumenty pozostaną aktywne i będzie można z nich korzystać.

Należy zaznaczyć, że sposób aktualizacji zależy od rodzaju dokumentu, z którego korzystamy. Na szczęście, większość użytkowników nie będzie musiała wykonywać żadnych dodatkowych akcji. Otóż wystarczy, że zalogują się do aplikacji najpóźniej do 5 sierpnia 2026 roku. Aktualizacja certyfikatów zostanie przeprowadzona automatycznie, podczas korzystania z aplikacji.

mObywatel Junior – jak wygląda aktualizacja certyfikatów dokumentów?

Rodzice i opiekunowie powinni pamiętać, że dziecko, które korzysta z modułu mObywatel Junior, także powinno zalogować się do aplikacji najpóźniej do 5 sierpnia 2026 roku.

W przypadku, gdy do tego czasu nie nastąpi logowanie, to wygaśnie certyfikat dokumentu, a więc nie będzie można z niego korzystać. Wówczas konieczne będzie wygenerowanie nowego kodu QR poprzez stronę Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE) oraz ponowne dodanie dokumentu w aplikacji.

źródło: mObywatel

Co ze studentami i cyfrową legitymacją?

Część studentów korzystających z Legitymacji studenckiej w aplikacji mObywatel będzie musiała zaktualizować certyfikat dokumentu przed upływem ważności obecnego certyfikatu. Użytkownicy, których to dotyczy, dostaną powiadomienie w aplikacji.

Warto zaznaczyć, że aktualizacja wiąże się z koniecznością udania się do dziekanatu uczelni, aby pobrać nowy kod QR. W kolejnym kroku trzeba ponownie aktywować legitymację w mObywatelu. Niestety, samodzielna aktualizacja certyfikatu bez nowego kodu QR nie jest możliwa.

Studenci, tak samo jak pozostali użytkownicy, mają termin do 5 sierpnia 2026 roku.

mObywatel zyskał sporo nowości w czerwcu 2026 roku

Wielokrotnie już wspominałem, że ta rządowa aplikacja rozwijana jest w zaskakująco szybkim tempie. Tegoroczny czerwiec jest tego potwierdzeniem.

Na początku miesiąca dowiedzieliśmy się, że usługa Dane w KRS zawitała do aplikacji mObywatel. Następnie aplikacja mObywatel wzbogaciła się o wyszukiwarkę. Ponadto mObywatel zyskał e-Doręczenia.