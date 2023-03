Przygotuj się na premierę nowej Motoroli razr – jest bardzo blisko

Wskrzeszona w 2020 roku seria telefonów razr marki Motorola, tym razem jako smartfony ze składanym ekranem, doczekała się już trzech generacji. Wiemy, kiedy możemy spodziewać się kolejnej.

Konkurencja dla Koreańczyków

Motorola dość wcześnie rzuciła rękawicę Samsungowi i jego serii Galaxy Z Flip. Podczas gdy część producentów smartfonów – mówimy tu o OPPO i OnePlus – dopiero zaczyna lub zacznie sprzedawać swoje składane urządzenia globalnie w 2023 roku, seria razr w nowym wydaniu jest obecna na rynku od 2020 roku. Po usprawnionej wersji 5G oraz Motoroli razr 2022 przyszła pora na kolejną generację urządzenia z tej rodziny.

Motorola razr 2022 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Nieco ponad tydzień temu do sieci wyciekły grafiki, które (podobno) pokazują nową Motorolę razr 2023. Najbardziej imponujący jest ekran zewnętrzny, który ma zająć niemal całą powierzchnię górnej pokrywy smartfona. Brak wewnętrznej kamerki na przesłanych materiałach podaje jednak w wątpliwość, czy to na pewno nowa Motorola razr. Na szczęście zapowiada się na to, że na potwierdzenie nieoficjalnych grafik nie będziemy czekać przesadnie długo.

Motorola razr jeszcze w tym roku

Yuanqing Yang, prezes Lenovo, firmy, do której należy marka Motorola, podczas Mobile World Congress 2023 w Barcelonie w rozmowie z CNBC potwierdził, że odbiór serii razr jest pozytywny i firma „wkrótce” wypuści kolejną generację smartfona. Choć nie padły żadne konkretne informacje, Yang przekazał, że poprawione zostaną zawiasy oraz aplikacje w urządzeniu.

Motorola razr 2023 (źródło: Evan Blass)

Prezes Lenovo nie omieszkał zwrócić uwagi na ceny składanych urządzeń, które choć na obecną chwilę są całkiem wysokie, to wraz ze wzrostem udziału tego typu smartfonów na rynku, koszt zakupu będzie maleć.

Kiedy technologia dojrzeje, ceny mogą iść w dół, a ty [producent] możesz postawić na produkcję większej liczby egzemplarzy. Yuanqing Yang, prezes Lenovo

Miło by było, gdyby to już 2023 rok był tym, w którym smartfony typu flip i fold mogły być trochę tańsze, ale patrząc na cenę OPPO Find N2 Flip, to jeszcze nie ten moment.

Kiedy zatem możemy spodziewać się nowej Motoroli razr? Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta. Prezes Lenovo używa tylko zwrotu „wkrótce”, aczkolwiek niedawno w sieci pojawiła się informacja, że razr 2023 ma zadebiutować 1 czerwca 2023 roku.

Bonus: Motorola rizr

Przy okazji, w ramach ciekawostki, załączamy nasz film, na którym możecie zobaczyć Motorolę rizr. Tak, rizr, nie razr – jej ekran nie składa się, tylko rozwija. To na razie jednak tylko prototyp, pokazany na MWC 2023 – nie wiadomo, czy tego typu konstrukcja zostanie wprowadzona na rynek, aczkolwiek Motorola zdaje się mieć takie ambicje.