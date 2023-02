Samsung znów rozpieszcza. Kup nowego Galaxy Watch 5 i (od)zyskaj nawet 600 złotych

Na premierę następcy Samsunga Galaxy Watch 5 przyjdzie nam jeszcze poczekać wiele miesięcy. Tym, którzy nie zważają na wiek urządzenia, mogą wyłapać obecną generację smart-zegarka Koreańczyków w naprawdę okazyjnej cenie.

Lifting i kontrowersyjny upgrade

Tymi kilkoma słowami powyżej można opisać serię nowych smartwatchy Samsunga, która zadebiutowała w 2022 roku. O ile w recenzji Galaxy Watch 5 Michelle zauważył, że urządzenie zaliczyło jedynie delikatną korektę bez większych zmian względem poprzednika, o tyle już Kasia po czasie spędzonym z modelem Galaxy Watch 5 Pro miała więcej cieplejszych słów do powiedzenia. Smartwatch został pochwalony za wzornictwo i jakość wykonania, czas pracy na baterii oraz ogrom dostępnych aplikacji wraz z funkcją płatności zbliżeniowych. Kwestią dyskusyjną pozostało to, czy kupującym nie przeszkadza zrezygnowanie z obracanego, fizycznego pierścienia do obsługi urządzenia.

Jeżeli jeszcze nie dorwaliście swojego egzemplarza Galaxy Watch 5, to ponownie macie ku temu świetną okazję. Wystartowała bowiem kolejna promocja, w ramach której możecie zaoszczędzić kilkaset złotych na samsungowym smartwatchu, a dzieli Was od tego zaledwie kilka kroków.

Jak skorzystać z promocji na Samsunga Galaxy Watch 5?

Pierwszym i najprostszym krokiem jest oczywiście zakup odpowiedniego urządzenia. Promocją objęte są wszystkie modele w serii, tj. Galaxy Watch 5 BT i LTE z kopertą w rozmiarze 40 i 44 mm oraz Galaxy Watch 5 Pro BT i LTE z kopertą 45 mm. Sprzęt musi zostać zakupiony w jednym z 26 punktów handlowych objętych promocją. Na liście znajdziemy największych operatorów sieci komórkowych tj. Play, Plus, T-Mobile i Orange oraz m.in. sklepy Media Markt, Media Expert, NEONET, Komputronik, x-kom czy RTV Euro AGD. Następnym krokiem jest posiadanie Konta Samsung. Jeżeli nie jesteście jeszcze zarejestrowani, nic straconego – możecie wypełnić formularz aktywacyjny w trakcie trwania promocji.

Ostatnim etapem promocji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie. Aby dokument był uznany za ważny, musi zawierać:

Wasze dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail), numer konta bankowego prowadzonego na terytorium Polski wraz z imieniem i nazwiskiem właściciela rachunku bez polskich znaków, datę zakupu produktu, nazwę urządzenia, numer seryjny lub IMEI, skan dowodu zakupu, dowód zamówienia produktu, zdjęcie opakowania po produkcie z widocznym na zdjęciu miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym, zdjęcie wyciętego fragmentu, wskazanie firmy, w której zakupiono produkt, potwierdzenie zapoznania się z regulaminem promocji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w dokumencie.

Następnie wystarczy poczekać 14 dni na otrzymanie pieniędzy na numer rachunku podany w formularzu. W przypadku modelu Galaxy Watch 5 możecie liczyć na 400 złotych zwrotu, a Galaxy Watch 5 Pro – 600 złotych. Promocja trwa od 17 lutego do 5 marca 2023 roku do godziny 23:59. Pamiętajcie też, aby nie rozszaleć się w zakupach – jedna osoba może otrzymać tylko jeden zwrot za każdy model (nawet jeśli kupi więcej sztuk).