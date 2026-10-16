Już dziś o godzinie 14:00 czasu polskiego rozpocznie się przedsprzedaż iPhone’a Duo. Informacje, którymi podzielił się nowy CEO Apple, John Ternus, raczej nie sprawią, że klienci (bardziej) zapragną go kupić, jednak rzucają na pierwszy składany smartfon Apple nowe, ciekawe światło.

Składany iPhone Duo powstawał naprawdę długo. Dłużej niż myślisz

Pierwszy składany smartfon Apple – iPhone Duo – został oficjalnie zaprezentowany 9 września 2026 roku i zainteresowani klienci będą mogli zamówić go już dziś, od godziny 14:00 czasu polskiego. Może jednak być potrzebne też szczęście, gdyż mówi się, że podaż może okazać się mniejsza niż popyt.

I to mimo że cena iPhone Duo w Polsce zaczyna się od 9999 złotych za wersję z 256 GB pamięci wewnętrznej, wariant 512 GB kosztuje 10999 złotych, konfiguracja 1 TB – 12999 złotych, a topowy model z 2 TB dyskiem już 15999 złotych. Plus ma specjalną ofertę na składanego iPhone’a, dzięki której można zapłacić nawet o blisko 4000 złotych mniej za korzystanie z niego, lecz ma ona istotny haczyk.

iPhone Duo (źródło: Apple)

Pierwszy składany smartfon Apple został uznany przez magazyn Time jedną z najlepszych innowacji w 2026 roku. Opublikowano też artykuł, w którym John Ternus ujawnił, że już w 2011 roku wraz z pięcioma innymi inżynierami złożyli wniosek patentowy dotyczący składanych urządzeń elektronicznych.

Można zatem stwierdzić, że iPhone Duo powstawał 15 lat, ponieważ podwaliny pod niego położono już wtedy, chociaż prawdopodobnie wówczas nie spodziewano się, że ostatecznie pierwszy składany smartfon Apple przyjmie „paszportową” formę.

John Ternus stwierdził też, że pierwsze składane smartfony innych firm wydawały się tandetne i kiepskie przez swoją delikatność i niesatysfakcjonującą użyteczność, z czym częściowo można się zgodzić, mając w pamięci początkowe fiasko Samsunga Galaxy Fold. Bardzo szybko jednak je dopracowano.

Apple również to robiło, z tą różnicą, że za zamkniętymi drzwiami, prawdopodobnie ucząc się też na błędach rywali, z którym w końcu przyjdzie firmie konkurować. Dopiero praktyka jednak pokaże, czy iPhone Duo jest tak dopracowany jak inne składaki – nie będzie niespodzianką, gdy okaże się, że użytkownicy szybko odnajdą niedociągnięcia lub nawet poważną wadę konstrukcyjną.

W artykule Time przywołany jest również Greg Joswiak, który stwierdził, że Apple nie tworzy produktów dla „fanatyków AI, dążących do superinteligencji”, bo chociaż firma je „kocha”, to nie jest to jej celem. Dla Amerykanów ważniejsze jest to, jak sprawić, aby AI była lepsza dla „zwykłych ludzi”.

iPhone Duo sprawił, że Samsung Galaxy Z Fold 8 zaczął lepiej się sprzedawać

Na długo przed premierą iPhone’a Duo mówiło się, że przyczyni się ona do znaczącego wzrostu popularności składanych smartfonów. I tak też się stało. Przedstawiciel brytyjskiego oddziału Samsunga przekazał, że popyt na serię Samsung Galaxy Z Fold 8 wzrósł o 16% od momentu premiery, a zapytania w Google o składaki Koreańczyków aż o 300% w samym wrześniu 2026 roku.

W oficjalnej polskiej dystrybucji Samsung Galaxy Z Fold 8 kosztuje od 8749 złotych (tyle, ile w dniu premiery 22 lipca 2026 roku).